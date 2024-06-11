مفاجأة جديدة حول سر رحيل تشافي عن برشلونة
ظهرت أسرار جديدة حول رحيل تشافي هيرنانديز عن تدريب برشلونة الإسباني.
ووجه برشلونة الشكر لمدربه تشافي قبل تعيين الألماني هانز فليك لتولي المهمة بداية من الموسم المقبل.
وكشف الصحفي دافيد برنابيو عبر صحيفة (سبورت) الكتالونية عن سبب جديد وراء رحيل تشافي عن برشلونة.
وقال برنابيو إن المقربين من تشافي يرون أن الأخير أصبح متحررًا من الضغوط لأول مرة منذ فترة طويلة بعد رحيله عن برشلونة.
وأضاف:" تشافي فخور تمامًا بالطريقة التي رحل بها عن النادي كما أنه راضٍ عن الرسالة التي قدمها مع الفريق".
وتابع:" تشافي لا يفهم الاتهامات التي يوجهها بعض المقربين لإدارة برشلونة حول اللياقة البدنية للاعبي برشلونة".
ويرى تشافي أن رئيس برشلونة خوان لابورتا ألقى اللوم عليه وليس على اللاعبين وهو ما لم يتفهمه مدرب البارسا السابق.
وكشف تشافي بحسب الصحفي برنابيو عن سبب الصدام مع لابورتا موضحًا أنه انتقد الثنائي غواو فيليكس وروبرت ليفاندوفسكي وهذا الثنائي يمثل خط أحمر بالنسبة لرئيس النادي لابورتا.
وأكد الصحفي الإسباني أن تشافي لا يفضل الخروج لوسائل الإعلام لكشف أسرار رحيله ويلتزم الصمت في الفترة الحالية.