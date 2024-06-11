مفاجأة جديدة حول سر رحيل تشافي عن برشلونة

وكشف الصحفي دافيد برنابيو عبر صحيفة (سبورت) الكتالونية عن سبب جديد وراء رحيل تشافي عن برشلونة.

وقال برنابيو إن المقربين من تشافي يرون أن الأخير أصبح متحررًا من الضغوط لأول مرة منذ فترة طويلة بعد رحيله عن برشلونة.

وأضاف:" تشافي فخور تمامًا بالطريقة التي رحل بها عن النادي كما أنه راضٍ عن الرسالة التي قدمها مع الفريق".