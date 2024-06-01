مقرب من لابورتا.. تشافي يطرد "شخصا بارزا" من مجموعة "واتس آب"

لم تكن مغادرة تشافي هيرنانديز منصبه مدربًا لفريق برشلونة، والطريقة التي حدثت فيها، سلسة وسهلة على جميع الأطراف؛ مما أدى إلى توتر بعض العلاقات التي تم بناؤها على مر السنين، لدرجة تبدو معها استعادتها مستحيلة.

وأعلن برشلونة، يوم الخميس الماضي، تعيين هانزي فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، مديراً فنيّاً جديداً له في صفقة لمدة عامين، ليحلّ محلّ تشافي الذي أقيل بعد شهر من إقناع برشلونة له بالبقاء مدربًا في النادي.

وقالت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، إن "إحدى هذه العلاقات التي كان يحتفظ بها المدرب السابق للبارسا مع أليخاندرو إتشيفاريا، الرجل القوي في دائرة خوان لابورتا، ولكن يبدو أن شيئا بينهما قد انكسر ولا يمكن إصلاحه".