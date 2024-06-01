مقرب من لابورتا.. تشافي يطرد "شخصا بارزا" من مجموعة "واتس آب"
لم تكن مغادرة تشافي هيرنانديز منصبه مدربًا لفريق برشلونة، والطريقة التي حدثت فيها، سلسة وسهلة على جميع الأطراف؛ مما أدى إلى توتر بعض العلاقات التي تم بناؤها على مر السنين، لدرجة تبدو معها استعادتها مستحيلة.
وأعلن برشلونة، يوم الخميس الماضي، تعيين هانزي فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، مديراً فنيّاً جديداً له في صفقة لمدة عامين، ليحلّ محلّ تشافي الذي أقيل بعد شهر من إقناع برشلونة له بالبقاء مدربًا في النادي.
وقالت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، إن "إحدى هذه العلاقات التي كان يحتفظ بها المدرب السابق للبارسا مع أليخاندرو إتشيفاريا، الرجل القوي في دائرة خوان لابورتا، ولكن يبدو أن شيئا بينهما قد انكسر ولا يمكن إصلاحه".
وأوضحت أن "تشافي منذ سنوات كانت لديه مجموعة على تطبيق المراسلة الشهير (واتساب) تضم العديد من اللاعبين السابقين، من الفترة التي كان فيها تشافي يبدع على العشب، وكان من بينهم أيضًا أليخاندرو إتشيفاريا، ومع تدهور العلاقة، قرر تشافي إنشاء مجموعة جديدة ضم فيها جميع اللاعبين السابقين، لكنه استثنى منها الشخص الذي لا يزال حتى اليوم أحد الأشخاص المؤثرين في المنطقة العليا للنادي البلوغرانا".
وأردف التقرير: "بهذه الطريقة، لدى تشافي في هاتفه مجموعتان مختلفتان من (واتساب) تضمان الأعضاء تقريبًا أنفسهم، وهم لاعبون سابقون، مثل إنييستا، وبويول، وفالديس، وخوركيرا، وغابري أو إزكيرو، لكن مع غياب شخص مهم في واحدة منهما".
و"إيتشيفاريا" هو صهر لابورتا السابق وشخص مقرب جدًا منه والرئيس يثق بآرائه، وموجود دائمًا عند اتخاذ القرارات المهمة.
ووفقا لتقارير سابقة عنه، فإن "إيتشيفاريا" لا يملك منصبا في النادي وليس له راتب، لكن له وزن مهم، وفي فترة لابورتا الأولى كان مقربًا جدًا من اللاعبين، مثل ليونيل ميسي وجوردي ألبا وغيرهما، وفي فترة لابورتا الثانية ساعده على اتخاذ عدة قرارات.
وسبق أن كشفت تقارير أن إيتشيفاريا كان سببا بتدهور علاقة تشافي ببعض نجوم برشلونة، بعدما سرب لهم قائمة اللاعبين الذين يرغب المدرب الإسباني في الاستغاء عنهم؛ ما تسبب بتدهور علاقتهم بالمدرب، وكان من بين هؤلاء اللاعبين رونالدو أراوخو.