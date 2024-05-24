3 أشياء تؤكد تعرض تشافي للخيانة

جوان لابورتا

بأي حال من الاحوال لن يعرف أي شخص ما الذي يدور في الغرف المغلقة، قد يكون هناك توترات والكثير من النقاشات لكن في نهاية المطاف ما نعرفه حق المعرفة هو ما تخرج به علينا المصادر الرسمية في المؤتمرات أو التصريحات الصحفية.

وفي تلك الحالة لم يظهر جوان لابورتا في أي وقت من الأوقات رغبة في إقالة تشافي هيرنانديز، على النقيض كان يؤكد رغبته في استمرار المدرب حتى الرمق الأخير في الوقت الذي كان فيه المدير الفني قد أعلن الرحيل بنهاية الموسم.

لكن إقالة تشافي بهذه الطريق وبعد كل تلك التأكيدات فيه الكثير من الخيانة من قبل لابورتا، وإن كانت تصريحات تشافي هيرنانديز قد تكون هي الأخرى فيها خيانة للابورتا.