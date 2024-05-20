نجم النصر السعودي على رأس قائمة بلاده لكأس أمم أوروبا

وسيكون القائد الأسطوري لمنتخب كرواتيا وريال مدريد، لوكا مودريش صاحب الكرة الذهبية لعام 2018 والذي يخوض النهائيات التاسعة له في البطولات الكبرى، منذ مشاركته للمرة الأولى في بطولة كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا ثم في مونديال 2010 و2014 و2018 و2022، فضلا عن يورو 2012 و2016 و2020.

وضمت القائمة اللاعبين:

دومينيك ليفاكوفيتش ـ إيفيتشا إيفوسيتش ـ نديلجكو لابروفيتش ـ دوماغوج ـ جوسيب جورانوفيتش ـ جوشكو جفارديول ـ بورنا سوسا ـ جوسيب ستانيش ـ جوسيب شوتالو ـ مارتن إيرليك ـ مارين بونجريتش ـ لوكا مودريتش ـ ماتيو كوفاتيتش ـ مارسيلو بروزوفيتش ـ ماريو باساليتش ـ نيكولا فلاتشيتش ـ لوفرو ماير ـ لوكا إيفانوشيتش ـ مارتن باتورينا ـ إيفان بيريتش ـ أندريه كراماريتش ـ برونو بيتكوفيتش ـ ماركو بيجاكا ـ أنتي بوديمير ـ ماركو باشاليتشبورنا باريتشي ـ دوجي كاليتا كار ـ كريستيان جاكيتش ـ دومينيك كوتارسكي ـ توني فروك ـ مارين ليوبيتش ـ إيجور ماتانوفيتش ـ نيكو كريستيان سيجور ـ بيتار سوسيتش