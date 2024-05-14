تحذير مهم للاعبين قبل بطولة يورو 2024

وقال روسيتي إنه إذا اقترب أي لاعب آخر من الحكم وأظهر أي علامة على عدم الاحترام أو الاعتراض سيحصل على بطاقة صفراء.

وأضاف روسيتي في رسالة مفتوحة، اليوم الثلاثاء: "أن تكون حكما في الكرة الحديثة أمر صعب للغاية. يتخذ الحكم في المتوسط بين 200 إلى 250 قرارا في كل مباراة - أي قرار كل 22 ثانية - في مواقف صعبة وأحيانا مثيرة للجدل وتحت ضغط هائل، ويتم فحص كل قرار وإعادة مشاهدته من زوايا متعددة ومختلفة من المشجعين والنقاد على حد سواء".

وتابع: "إنهم (الحكام) يتلقون الكثير من المعلومات من حكم الفيديو المساعد ونحن على استعداد للتحدث ومشاركة المزيد من التفاصيل مع اللاعبين والمدربين لمساعدتهم على فهم كيفية اتخاذ القرار".