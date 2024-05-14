تحذير مهم للاعبين قبل بطولة يورو 2024
قال روبرتو روسيتي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، إن قادة المنتخبات فقط المسموح لهم بالتحدث للحكام ومناقشة القرارات خلال مباريات بطولة أوروبا المقبلة في محاولة لتسهيل التواصل بوضوح.
وقال روسيتي إنه إذا اقترب أي لاعب آخر من الحكم وأظهر أي علامة على عدم الاحترام أو الاعتراض سيحصل على بطاقة صفراء.
وأضاف روسيتي في رسالة مفتوحة، اليوم الثلاثاء: "أن تكون حكما في الكرة الحديثة أمر صعب للغاية. يتخذ الحكم في المتوسط بين 200 إلى 250 قرارا في كل مباراة - أي قرار كل 22 ثانية - في مواقف صعبة وأحيانا مثيرة للجدل وتحت ضغط هائل، ويتم فحص كل قرار وإعادة مشاهدته من زوايا متعددة ومختلفة من المشجعين والنقاد على حد سواء".
وتابع: "إنهم (الحكام) يتلقون الكثير من المعلومات من حكم الفيديو المساعد ونحن على استعداد للتحدث ومشاركة المزيد من التفاصيل مع اللاعبين والمدربين لمساعدتهم على فهم كيفية اتخاذ القرار".
وقال روسيتي، إن المدربين واللاعبين رحبوا بالنهج الجديد، مضيفًا: "تفسير القرار في ظل وجود ما يصل إلى 22 لاعبا يهاجمونك أمر مستحيل للحكم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انقطاع التواصل، إذ تتحول اللعبة الجميلة إلى قبيحة للغاية بسرعة كبيرة".
وواصل: "نطلب من جميع الفرق التأكد من أن قائدهم هو اللاعب الوحيد الذي يتحدث للحكم. ونطلب من القادة التأكد من عدم تعدي زملائهم في الفريق على الحكم ومحاصرته، مما يسمح بإجراء محادثات مباشرة من أجل نقل القرار في الوقت المناسب وبطريقة محترمة".
واختتم: "الأهم من ذلك أننا نريد فقط أن يتمكن قائد الفريق الذي يرغب في مناقشة القرار من التواصل مع الحكم".
وإذا كان حارس المرمى هو القائد، قال روسيتي إنه سيتم ترشيح لاعب آخر بالملعب للتواصل مع الحكم.
وتنطلق البطولة، التي تقام كل أربع سنوات، في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو/ حزيران إلى 14 يوليو/ تموز المقبلين.