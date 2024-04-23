إزالة بنر "شبيه رونالدو" من مدرجات الهلال (فيديو)

ولكن بعد الانتقادات التي طالت الجمهور قاموا بإزالته نهائيًا من ضمن الدخلات التي سيتم رفعها على المدرجات.

وكان الهلال قد تلقّى هزيمة ثقيله أمام العين في مباراة الذهاب بنتيجة 4-2 والتي جمعت بينهما ملعب الأول في الإمارات.