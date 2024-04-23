إزالة بنر "شبيه رونالدو" من مدرجات الهلال (فيديو)
قام جمهور نادي الهلال بإزالة "البنر" الذي أثار جدلاً قبل مواجهة العين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ويستعد الهلال السعودي لخوض مواجهة مهمة وقوية مع نظيره العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء.
ويستضيف الهلال نظيره العين، على أرضية ملعب الملكة أرينا، في إطار إياب دور نصف نهائي البطولة الآسيوية.
وكان "البنر" الذي انتشرت صورته على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور، بدا أنه يشبه إلى حد كبير صورة تم استخدامها في أحد الحسابات الجماهيرية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مع إجراء بعض التعديلات عليه.
ولكن بعد الانتقادات التي طالت الجمهور قاموا بإزالته نهائيًا من ضمن الدخلات التي سيتم رفعها على المدرجات.
وكان الهلال قد تلقّى هزيمة ثقيله أمام العين في مباراة الذهاب بنتيجة 4-2 والتي جمعت بينهما ملعب الأول في الإمارات.
الهلال كان قد تأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي.
وعلى الجانب الآخر، صعد فريق العين على حساب النصر السعودي بالفوز عليه بركلات الترجيح 3-1 عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 4-4 في دور الـ 8.