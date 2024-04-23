يشبه رونالدو.. "بنر" جمهور الهلال يثير جدلا (صور)

ومع بدء نشر صور تجهيزات جمهور نادي الهلال للمباراة بدا أن أحد البنرات يشبه إلى حد كبير صورة تم استخدامها في أحد الحسابات الجماهيرية للنجم البرتغالي مع إجراء بعض التعديلات.

ولن يكون هناك بنر واحد في ملكة المملكة أرينا بل سيتن رفع أكثر من بنر خلال المباراة.

مع انتشار الجدل حول البنر الذي يشبه رونالدو نجم الغريم النصر، تردد أنه سيتم إخفاء الجزء العلوي من الصورة ليظهر شعار نادي الهلال فقط.