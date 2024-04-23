يشبه رونالدو.. "بنر" جمهور الهلال يثير جدلا (صور)
أثار البنر الذي سيستخدمه جمهور نادي الهلال السعودي مع انطلاق مواجهة العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أسيا جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحل العين ضيفا على الهلال في إياب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما خسر الفريق السعودي مباراة الذهاب 4/2.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة صخبا جماهيريا كبيرا في ظل سعي الفريق السعودي للتأهل إلى المباراة النهائية.
ونجح العين في العودة من المملكة العربية السعودية ببطاقة التأهل لقبل النهائي حينما تخطى النصر غريم الهلال التقليدي.
ومع بدء نشر صور تجهيزات جمهور نادي الهلال للمباراة بدا أن أحد البنرات يشبه إلى حد كبير صورة تم استخدامها في أحد الحسابات الجماهيرية للنجم البرتغالي مع إجراء بعض التعديلات.
ولن يكون هناك بنر واحد في ملكة المملكة أرينا بل سيتن رفع أكثر من بنر خلال المباراة.
مع انتشار الجدل حول البنر الذي يشبه رونالدو نجم الغريم النصر، تردد أنه سيتم إخفاء الجزء العلوي من الصورة ليظهر شعار نادي الهلال فقط.