رسميا.. استدعاء لامين يامال للمنتخب الإسباني
استدعى لويس دي لافوينتي المدير الفني للمنتخب الإسباني، الشاب لامين يامال لأول مرة، ليمثل الماتادور على حساب المغرب.
وأعلن دي لافوينتي قائمة منتخب إسبانيا لخوض مباراتي جورجيا وقبرص، في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
وجاء استدعاء لامين يامال، بعدما قرر اللعب لإسبانيا، ورفض فكرة اللعب باسم المغرب.
ولعب يامال مع جميع الفئات الدنيا في منتخب إسبانيا، وشارك في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا الأخيرة، والآن سينضم للمنتخب الأول.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن يامال شارك في مباراة واحدة مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، و10 مباريات مع منتخب تحت 17 عامًا، و4 مباريات مع منتخب تحت 16 عامًا، و6 مباريات مع منتخب تحت 15 عامًا، وسجل فيها جميعًا 13 هدفًا.
وشارك يامال بديلًا في أول مباراتين لبرشلونة في الليغا قبل أن يشارك في التشكيلة الأساسية أمام فياريال في الجولة الثالثة وحصل على جائزة رجل المباراة.
وولد لامين يامال، البالغ من العمر 16 عامًا، في إسبانيا لأب مغربي وأبهر الجميع بمستواه بقطاع الناشئين مع برشلونة حتى أصبح عنصرًا بارزًا بالفريق الأول للبلوغرانا هذا الموسم.
وتسبب تألق يامال بسن مبكرة في صراع بين المغرب وإسبانيا لمحاولة جذبه قبل أن يختار إسبانيا.
وفيما يلي قائمة منتخب إسبانيا:
حراسة المرمى: أوناي سيمون، كيبا، وديفيد رايا.
الدفاع: كارفاخال، أزبيليكويتا، لو نورمان، ديفيد غارسيا، باو توريس، لابورت، بالدي، وغايا.
الوسط: رودريغو، جافي، ميكيل ميرينو، مارتن زوبيمندي، أليكس باينا، وفابيان رويز.
الهجوم: ألفارو موراتا، خوسيلو، ماركو أسينسيو، داني أولمو، نيكو ويليامز، أبيل رويز ولامين يامال.