رسميا.. استدعاء لامين يامال للمنتخب الإسباني

ولعب يامال مع جميع الفئات الدنيا في منتخب إسبانيا، وشارك في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا الأخيرة، والآن سينضم للمنتخب الأول.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن يامال شارك في مباراة واحدة مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، و10 مباريات مع منتخب تحت 17 عامًا، و4 مباريات مع منتخب تحت 16 عامًا، و6 مباريات مع منتخب تحت 15 عامًا، وسجل فيها جميعًا 13 هدفًا.

وشارك يامال بديلًا في أول مباراتين لبرشلونة في الليغا قبل أن يشارك في التشكيلة الأساسية أمام فياريال في الجولة الثالثة وحصل على جائزة رجل المباراة.