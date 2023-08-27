لامين يامال: لست خائفًا وسأستغل الفرص التي يمنحها لي تشافي

قال لامين يامال لاعب برشلونة إنه ليس خائفًا من اللعب مع برشلونة، وإنه سيستغل الفرص التي يمنحها له تشافي مدرب الفريق.

وتم اختيار "يامال" أفضل لاعب في المباراة التي فاز فيها برشلونة 4/3 على فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقدم اللاعب الشاب مستوى مميزًا، حيث صنع هدفًا سجله غافي، وسدد مرتين بين الخشبات الثلاث.

وقال يامال بعد المباراة: "بدأنا بشكل جيد للغاية، لكن التعادل يعني تراجعًا للفريق".