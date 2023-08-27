لامين يامال: لست خائفًا وسأستغل الفرص التي يمنحها لي تشافي
قال لامين يامال لاعب برشلونة إنه ليس خائفًا من اللعب مع برشلونة، وإنه سيستغل الفرص التي يمنحها له تشافي مدرب الفريق.
وتم اختيار "يامال" أفضل لاعب في المباراة التي فاز فيها برشلونة 4/3 على فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
وقدم اللاعب الشاب مستوى مميزًا، حيث صنع هدفًا سجله غافي، وسدد مرتين بين الخشبات الثلاث.
وقال يامال بعد المباراة: "بدأنا بشكل جيد للغاية، لكن التعادل يعني تراجعًا للفريق".
وأضاف: "أحاول استغلال كل الفرص، وأتقدم للأمام، ولحسن الحظ أنني لست خائفًا، فأنا ألعب كرة القدم، وهذا ما أجيده، والدتي تشعر بالخوف قليلاً عندما أكون أساسيًا لكنها تدعمني كثيرًا".
أما تشافي مدرب برشلونة فقال عن يامال: "إنه لاعب ذكي، واتخاذه القرارات دائمًا تقريبًا صحيح وجيد".
وأضاف: "بالطبع يفاجئني يامال، مثل أي شخص آخر، وأفضل شيء هو أن قراراته دائمًا أو بشكل شبه دائم تكون صحيحة".
وتابع مدرب برشلونة: "لا أعتقد أن لامين لديه مشكلة في التعامل مع ما يمر به، هو رجل غير عادي ومتواضع ويعمل، ولا أرى مشكلة معه، وهناك منافسة ولكنني أراه مستعدًا للعب في برشلونة".
وأتم: "سواء ذهب للعب لمنتخب إسبانيا أو لا هذا قراره الشخصي، وبالطبع أود ذلك ولكنه قراره، ولم يخبرني بأي شيء عما سيفعله، وآمل أن يقضي سنوات عديدة في برشلونة لأنه لاعب سيمثل حقبة تاريخية".
وواصل تشافي: "التوقعات مع يامال عالية جدًا، وإذا بدأ أساسيًا فذلك ليس بسبب نزوة من المدرب، لكنه لأنه لاعب ذكي ويحدث الفارق، إنه في عمر 16 عامًا فقط، إنه لاعب غير عادي".
وعن نصيحته للاعبين الشباب قال تشافي: "أقول لكم إنني كنت خائفًا عندما كنت بعمر 18 عامًا، لكن لا ينبغي أن يكونوا كذلك، نحن نثق تمامًا بهم، إنهم يستحقون الحصول على الفرصة".