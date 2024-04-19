فورمولا 1.. لانس سترول الأسرع في التجارب الحرة في سباق الصين
سجل الكندي لانس سترول سائق فريق أستون مارتن أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الوحيدة التي أقيمت ضمن سباق جائزة الصين الكبرى للسيارات، اليوم الجمعة، بينما حل سائق مكلارين الأسترالي أوسكار بياستري ثانيًا في الجولة.
وتفوق سترول على جميع منافسيه عندما سجل أسرع زمن وهو دقيقة واحدة و36.302 ثانية في حلبة شنغهاي الدولية متقدمًا بفارق 0.327 ثانية على بياستري.
واحتل سائقا رد بول الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم، والمكسيكي سيرجيو بيريز، المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
ويعود سباق الصين إلى برنامج بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 بعد غياب استمر 5 أعوام.
وتوقفت الجولة لمدة قصيرة بسبب اندلاع حريق صغير بالقرب من المضمار ما تسبب بظهور الأعلام الحمراء.
وحصل سائقا فيراري شارل لوكلير القادم من موناكو، والإسباني كارلوس ساينز، على المركزين الـ13 والـ14 في الجولة.
وتلقى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سابقا 7 مرات تحذيرًا بعد دخوله حارة الصيانة بطريقة متهورة.
وفاز هاميلتون بالنسخة السابقة من سباق الصين.
واستخدم هاميلتون وزميله في مرسيدس جورج راسل فقط إطارات صلبة طوال الجولة، واحتلا المركزين الـ 17 و18.
وجاء الصيني تشو غوانيو المولود في شنغهاي، وهو السائق الصيني الأول والوحيد في البطولة المركز الـ11، متخلفًا بمركز واحد خلف زميله في فرق ساوبر فالتيري بوتاس القادم من فنلندا.
وبسبب إقامة سباق للسرعة في جائزة الصين الكبرى تقام جولة تجارب حرة واحدة، يوم الجمعة، بينما تقام التجارب التأهيلية الخاصة بسباق السرعة، في وقت لاحق اليوم الجمعة، أيضًا.
وغاب سباق جائزة الصين الكبرى عن برنامج البطولة، منذ 2019، بسبب جائحة كوفبد-19.
ولم يستخدم المضمار كثيرًا خلال فترة التوقف، ما قد يعني وجود الكثير من المطبات والحفر.
وعبَّر بعض السائقين عن معارضتهم لإقامة سباق للسرعة، وهو الأول هذا الموسم، في حلبة شنغهاي مع عودة السباق بعد هذا التوقف خوفًا من وجود بعض المشكلات الطارئة.
وسيسعى فرستابن، بطل الأعوام الثلاثة الماضية، إلى الفوز على حلبة شنغهاي للمرة الأولى خلال مسيرته مع البطولة، يوم الأحد، وتعزيز انفراده بصدارة قائمة السائقين.