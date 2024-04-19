فورمولا 1.. لانس سترول الأسرع في التجارب الحرة في سباق الصين

سجل الكندي لانس سترول سائق فريق أستون مارتن أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الوحيدة التي أقيمت ضمن سباق جائزة الصين الكبرى للسيارات، اليوم الجمعة، بينما حل سائق مكلارين الأسترالي أوسكار بياستري ثانيًا في الجولة.

وتفوق سترول على جميع منافسيه عندما سجل أسرع زمن وهو دقيقة واحدة و36.302 ثانية في حلبة شنغهاي الدولية متقدمًا بفارق 0.327 ثانية على بياستري.

واحتل سائقا رد بول الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم، والمكسيكي سيرجيو بيريز، المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

ويعود سباق الصين إلى برنامج بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 بعد غياب استمر 5 أعوام.

وتوقفت الجولة لمدة قصيرة بسبب اندلاع حريق صغير بالقرب من المضمار ما تسبب بظهور الأعلام الحمراء.

وحصل سائقا فيراري شارل لوكلير القادم من موناكو، والإسباني كارلوس ساينز، على المركزين الـ13 والـ14 في الجولة.