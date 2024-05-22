ليفربول يصدم الاتحاد السعودي

وجه نادي ليفربول الإنجليزي صدمة كبيرة لأحلام نادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي القادم.

ومرَّ الاتحاد السعودي بموسم سيئ للغاية خلق حالة من الغضب بين جماهيره.

ويسعى النادي السعودي لتعويض الموسم السيئ بصفقات كبيرة من شأنها تحسين مستوى الفريق الموسم القادم.

ويعد مركز حراسة المرمى من أول المراكز التي يسعى الاتحاد السعودي لتحسينها، وهو ما جعله يضع أليسون بيكر نجم ليفربول على رأس اهتماماته لتدعيم حراسة المرمى.

وقالت صحيفة ذا أتلتيك الموثوقة إن نادي ليفربول يعلم أن أليسون يحظى باهتمام كبير بين أندية الدوري السعودي.

ووفقًا للتقرير، لا ينوي ليفربول ،بأي شكل، الاستغناء عن خدمات حارسه البرازيلي الذي يعد أهم ركائز الفريق.

وحسب التقرير، فإن آرني سلوت مدرب ليفربول الجديد يسعى للحفاظ على عدة عناصر من ذوي الخبرة في صفوف الفريق، مثل: محمد صلاح، المطلوب أيضًا في الاتحاد السعودي، بالإضافة إلى ترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك.

كانت تقارير بريطانية أكدت أن مانشستر سيتي لا يمانع رحيل حارسه البرازيلي إيدرسون؛ ما قد يجعله خيارًا مثاليًّا للاتحاد في ظل صعوبة التعاقد مع أليون بيكر.

وأعلن الاتحاد رحيل حارسه مارسيلو غروهي رسميًّا.