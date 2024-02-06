بعد المنسف.. منتخب الأردن يلفت الانتباه باحتفال "القهوة" (فيديو)

احتفل نجوم منتخب الأردن بشكل رائع بعد الثنائية التي سجلها في شباك كوريا الجنوبية، في المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، في قبل نهائي كأس آسيا 2023.

وسجل هدف الأردن الأول يزن النعيمات عند الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني للمباراة، بعد تلقيه تمريرة من موسى التعمري وضعته منفرداً ليسدد أعلى الحارس.

ثم أحرز موسى التعمري الهدف الثاني لصالح منتخب الأردن عند الدقيقة 66، بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.