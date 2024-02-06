بعد المنسف.. منتخب الأردن يلفت الانتباه باحتفال "القهوة" (فيديو)
احتفل نجوم منتخب الأردن بشكل رائع بعد الثنائية التي سجلها في شباك كوريا الجنوبية، في المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، في قبل نهائي كأس آسيا 2023.
وسجل هدف الأردن الأول يزن النعيمات عند الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني للمباراة، بعد تلقيه تمريرة من موسى التعمري وضعته منفرداً ليسدد أعلى الحارس.
ثم أحرز موسى التعمري الهدف الثاني لصالح منتخب الأردن عند الدقيقة 66، بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.
وجاء الاحتفال على طريقة احتساء القهوة، خاصة بعد احتفالهم في مواجهة العراق بأكل "المنسف".
وبلغ الأردن نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة بعد الفوز 2-صفر على كوريا الجنوبية في الدور قبل النهائي على ملعب أحمد بن علي اليوم الثلاثاء.
وينتظر الأردن، الذي كان إنجازه الأفضل بلوغ دور الثمانية في مشاركته الأولى عام 2004 وكرره عام 2011، الفائز من لقاء قطر، حاملة اللقب ومستضيفة البطولة، وإيران في النهائي يوم 10 فبراير الجاري.