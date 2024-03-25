الأهرامات ومحمد صلاح.. تصريح مثير من مودريتش عن مصر

وزارت بعثة المنتخب الكرواتي، بقيادة لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة في مصر، على هامش دورة كأس العاصمة الإدارية في القاهرة.

ويتواجد منتخب كرواتيا في مصر لخوض بطولة كأس عاصمة مصر الودية، حيث فاز على تونس، أمس السبت، ويلعب ضد المنتخب المصري في النهائي، الثلاثاء المقبل.

وحرص نجوم منتخب كرواتيا بقيادة مودريتش على التقاط صور تذكارية أمام أهرامات الجيزة، أحد المعالم الأثرية المصرية التاريخية.

وقال مودريتش في تصريحات نقلتها جريدة "الأهرام" المصرية على هامش تواجده في القاهرة: "لا أعلم الكثير عن مصر.. فقط الأهرامات ومحمد صلاح".