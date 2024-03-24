مودريتش يزور الأهرامات (فيديو وصور)

ويتواجد منتخب كرواتيا في مصر لخوض بطولة كأس عاصمة مصر الودية، حيث فاز على تونس أمس السبت، ويلعب ضد المنتخب المصري في النهائي الثلاثاء المقبل.

وحرص نجوم منتخب كرواتيا بقيادة مودريتش على التقاط صور تذكارية أمام أهرامات الجيزة، أحد المعالم الأثرية المصرية التاريخية.

كما قام بعض نجوم المنتخب الكرواتي بمداعبة الكرة أمام الأهرامات.