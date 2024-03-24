مودريتش يزور الأهرامات (فيديو وصور)
زارت بعثة المنتخب الكرواتي، بقيادة لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة بمصر، على هامش دورة كأس العاصمة الإدارية بالقاهرة.
ويتواجد منتخب كرواتيا في مصر لخوض بطولة كأس عاصمة مصر الودية، حيث فاز على تونس أمس السبت، ويلعب ضد المنتخب المصري في النهائي الثلاثاء المقبل.
وحرص نجوم منتخب كرواتيا بقيادة مودريتش على التقاط صور تذكارية أمام أهرامات الجيزة، أحد المعالم الأثرية المصرية التاريخية.
كما قام بعض نجوم المنتخب الكرواتي بمداعبة الكرة أمام الأهرامات.