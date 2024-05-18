شيانتيك تفوز ببطولة إيطاليا المفتوحة للتنس على حساب سبالينكا

وبهذا تحقق شيانتيك، المصنفة الأولى عالميا، لقبها رقم 21 في مسيرتها لتبعث برسالة تحذير لمنافساتها قبل بطولة فرنسا المفتوحة التي فازت بها ثلاث مرات.

وتنطلق ثاني البطولات الأربع الكبرى هذا الشهر.

وكسرت شيانتيك إرسال منافستها، المصنفة الثانية عالميا، مرتين في المجموعة الأولى التي ارتكبت فيها سبالينكا 12 خطأ سهلا وشهدت تفوق اللاعبة البولندية.

وقاتلت سبالينكا وحصلت على خمس فرص للكسر على أمل التقدم 2-صفر في المجموعة الثانية، لكن شيانتيك حافظت على أشواط إرسالها.

وأنقذت شيانتيك فرصتين أخريين للكسر ونجحت في كسر إرسال منافستها تمضي في طريقها للفوز بالمباراة.