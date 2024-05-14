شيانتيك تهزم كيز وتبلغ قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

تأهلت إيغا شيانتيك بسهولة إلى قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بفوزها 6-1 و6-3 على ماديسون كيز المصنفة 18، اليوم الثلاثاء، وستواجه الفائزة من لقاء الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة أو الصينية تشينغ قينوين.

وكان دور الثمانية في روما تكرارا لمواجهة شيانتيك أمام الأمريكية كيز في قبل النهائي في مدريد قبل أيام، الذي انتهى بالنتيجة نفسها.

وكسرت شيانتيك، المصنفة الأولى على العالم، التي سبق لها تحقيق لقب بطولة روما مرتين، إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي، بينما فازت كيز بشوط إرسالها التالي من دون خسارة أي نقطة لتجعل النتيجة 2-1، لكن البولندية فازت بالأشواط الأربعة التالية، لتُنهي المجموعة الأولى في 26 دقيقة.