الجيش الملكي يجرد نهضة بركان من لقبه ويُقصيه عن كأس العرش المغربي (فيديو)
جرّد فريق الجيش الملكي المغربي، فريق نهضة بركان من لقب كأس العرش المغربي، بعد أن فاز عليه بركلات الترجيح 8/7 في دور الـ32 من البطولة، بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما.
وكان نهضة بركان حامل لقب النسخة الماضية من كأس العر المغربي، ولكنه ودّع البطولة هذا الموسم من الدور الـ32.
وشهد الشوط الأول من اللقاء، العديد من المحاولات من الجانبين، لكن دون ترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
وشهد الشوط الثاني 4 أهداف، بدأها الجيش الملكي بالأول عن طريق ربيع حريمات من ركلة جزاء في الدقيقة 58، ليعود نهضة بركان ويتعادل سريعا عن طريق يوسف الفحلي في الدقيقة 62.
وتقدم توميسانغ أوريبوني للجيش الملكي مرة أخرى 69، ولكن تعادل نهضة بركان قبيل نهاية المباراة بدقيقة عن طريق جبريل أوتارا.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي شهدت إثارة كبيرة لتنتهي بنتيجة 8/7.
وسيواجه الجيش الملكي فريق نهضة الزمامرة في دور الـ16 من كأس العرش.