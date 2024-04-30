بعد طرده أمام أبو سليم.. موقف لاعب نهضة بركان من مباراة الزمالك

أصبح مصير عمر العرجون، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، غامضا بشأن أحقية مشاركته في مباراتي الزمالك المقبلتين في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، من عدمها.

وضرب الزمالك موعدا مع نظيره نهضة بركان، في نهائي كأس الكونفدرالية، حيث تقام مباراة الذهاب على الملعب البلدي في مدينة بركان المغربي، يوم 12 مايو المقبل، على أن تقام مواجهة الإياب في القاهرة يوم 19 من الشهر نفسه، على ملعب استاد القاهرة.