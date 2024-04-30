بعد طرده أمام أبو سليم.. موقف لاعب نهضة بركان من مباراة الزمالك
أصبح مصير عمر العرجون، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، غامضا بشأن أحقية مشاركته في مباراتي الزمالك المقبلتين في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، من عدمها.
وضرب الزمالك موعدا مع نظيره نهضة بركان، في نهائي كأس الكونفدرالية، حيث تقام مباراة الذهاب على الملعب البلدي في مدينة بركان المغربي، يوم 12 مايو المقبل، على أن تقام مواجهة الإياب في القاهرة يوم 19 من الشهر نفسه، على ملعب استاد القاهرة.
وتحصل عمر العرجون على البطاقة الحمراء، في مواجهة إياب ربع نهائي الكونفيدرالية أمام أبو سليم الليبي، وعليه يتم إيقافه لمدة مباراتين، وفقًا للوائح الكاف، إلا أن هناك حالة من الجدل بشأن إيقافه الذي كان مقررا في مباراتيه أمام اتحاد العاصمة الجزائري في دور نصف النهائي، اللتين لم يتم لعبهما، وبالتالي تأهل نهضة بركان للنهائي بقرار من الـ"كاف".
وصدرت مطالبات من جماهير الزمالك بضرورة التحرك مبكرا لتبين موقف لاعب نهضة بركان عمر العرجون، حيث تم طرده في مباراة أبو سليم الليبي، ومواجهة اتحاد العاصمة لم تلعب، موضحين أنه بالمنطق الطرد يتم ترحيله لمباراة الزمالك عشان حقوق النادي.
من جانبه، قال الكتابي حسين، المسؤول الإعلامي في نادي نهضة بركان المغربي، في تصريحات تلفزيونية: "حسب معلوماتي، عمر العرجون موقوف لمباراة واحدة وهي المواجهة التي لم تلعب أمام اتحاد العاصمة وليست لدي معلومات حول مشاركته من عدمها، في النهاية ليست لدينا أزمة إن شارك العرجون أم لا، فالفريق لا يقف على أي لاعب، والجهاز الفني لديه الحلول".
رأي مغاير
فيما قال المتخصص في اللوائح الرياضية عامر العمايرة، عبر حسابه على فيسبوك، إن "إيقاف العرجون (مباراتين) تم تنفيذه بالفعل، وهو متاح للعب المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية".
وأوضح أنه وفقا للمادة 66 الفقرة 6 من قانون الفيفا التأديبي، فإنه "إذا تم التخلي عن المباراة أو إلغائها أو مصادرتها (باستثناء انتهاك المادة 19)، فسيتم اعتبار الإيقاف قد تم تنفيذه فقط إذا كان الفريق الذي ينتمي إليه اللاعب الموقوف غير مسؤول عن الظروف التي أدت إلى التخلي، الإلغاء أو مصادرة المباراة"، مستدركا: "ما يعني أن إيقاف العرجون تم تنفيذه، أما لو هناك لاعب باتحاد العاصمة كان موقوفا يستمر إيقافه ويعتبر لم يتم تنفيذه".
فيما قال الإعلامي بقناة النادي الأهلي، محمد سعيد، إن "أي إيقاف ضد أي لاعب كان من المفترض تطبيقه في مباراتي اتحاد العاصمة ونهضة بركان بالدور نصف النهائي مستمر بسبب عدم إقامة المباراتين من الأساس".
ولم يصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أي بيان رسمي حتى الآن، بشأن اللاعبين الموقوفين عن خوض المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية.