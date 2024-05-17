آرسنال يتخذ قرارًا نهائيًّا تجاه محمد النني

آرسنال يتخذ قرارًا نهائيًّا تجاه محمد النني
استقرت إدارة نادي آرسنال الإنجليزي على قرار نهائي بخصوص مستقبل اللاعب المصري محمد النني.
وينتهي عقد النني مع الجانرز بنهاية الموسم الحالي، ولم يوقع اللاعب المصري عقودًا جديدة مع آرسنال.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عبر حسابه الرسمي بموقع X ، اليوم الجمعة، عن رحيل محمد النني عن صفوف الجانرز بانتهاء عقده الحالي.
وكتب رومانو:" سيدريك سواريس ومحمد النني سيقولان وداعًا لجماهير آرسنال في عطلة الأسبوع الحالية".
وأضاف:" الثنائي سيرحل مجانًا بعد نهاية التعاقد الخاص بهما مع الفريق".
وانضم محمد النني إلى صفوف آرسنال قادمًا من بازل السويسري في شهر يناير 2016 بترشيح من المدرب الأسبق الفرنسي آرسين فينغر.
وقضى النني ما يزيد على 8 أعوام في قلعة الجانرز، ورحل لفترة إعارة لموسم واحد فقط 2019 – 2020 إلى صفوف بشكتاش التركي.
وخاض اللاعب المصري صاحب الـ31 عامًا أكثر من 161 مباراة بقميص الجانرز، وسجل النني 6 أهداف كما صنع 10 أهداف لزملائه.
وارتبط اسم النني بالعودة للدوري التركي مجددًا وتحديدًا ناديي بشكتاش وغلطة سراي، كما تردد اسم اللاعب المصري ضمن حسابات نادي الاتفاق السعودي.
وانضم سيدريك سواريس إلى آرسنال في صيف 2020 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي في صفقة انتقال حر.
ولعب سواريس في موسم 2022 – 2023 بقميص فولهام الإنجليزي على سبيل الإعارة.