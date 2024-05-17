آرسنال يتخذ قرارًا نهائيًّا تجاه محمد النني

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عبر حسابه الرسمي بموقع X ، اليوم الجمعة، عن رحيل محمد النني عن صفوف الجانرز بانتهاء عقده الحالي.

وكتب رومانو:" سيدريك سواريس ومحمد النني سيقولان وداعًا لجماهير آرسنال في عطلة الأسبوع الحالية".

وأضاف:" الثنائي سيرحل مجانًا بعد نهاية التعاقد الخاص بهما مع الفريق".