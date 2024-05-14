تحذيرات لمشجعي آرسنال قبل مباراة توتنهام ومانشستر سيتي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن رجال الأمن في ملعب توتنهام هوتسبير سيقومون بالبحث عن مشجعي آرسنال حال تواجدهم مساء اليوم في الملعب، وسط مخاوف من استهداف جماهير المنافسين لشراء تذاكر المدرجات الرئيسة في هذه المباراة الحاسمة التي ستحدد بطل الدوري الإنجليزي بشكل كبير.

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام التي تجمع بين الفريقين، ضمن مؤجلات الدوري الإنجليزي، مساء يوم الثلاثاء.

ويتصدر آرسنال ترتيب البريميرليغ برصيد 86 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي سيخوض مباراته المؤجلة أمام توتنهام اليوم، ويمني عشاق "الغانرز" أنفسهم بأن يتعثر السيتي، حتى يظلوا على قمة الجدول، وذلك قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإنه سيُطرد أي شخص يُعثر عليه متواجدا في المباراة لدعم آرسنال، وليس كمشجع حقيقي لتوتنهام يريد أن يرى فريقه يواجه مانشستر سيتي، من الملعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن "السبب في ذلك هو أنهم سيخالفون لوائح النادي الخاصة بالملعب، وكذلك شروط وقيود العضوية وتذاكر المباريات".