تحذيرات لمشجعي آرسنال قبل مباراة توتنهام ومانشستر سيتي
كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن رجال الأمن في ملعب توتنهام هوتسبير سيقومون بالبحث عن مشجعي آرسنال حال تواجدهم مساء اليوم في الملعب، وسط مخاوف من استهداف جماهير المنافسين لشراء تذاكر المدرجات الرئيسة في هذه المباراة الحاسمة التي ستحدد بطل الدوري الإنجليزي بشكل كبير.
وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام التي تجمع بين الفريقين، ضمن مؤجلات الدوري الإنجليزي، مساء يوم الثلاثاء.
ويتصدر آرسنال ترتيب البريميرليغ برصيد 86 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي سيخوض مباراته المؤجلة أمام توتنهام اليوم، ويمني عشاق "الغانرز" أنفسهم بأن يتعثر السيتي، حتى يظلوا على قمة الجدول، وذلك قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإنه سيُطرد أي شخص يُعثر عليه متواجدا في المباراة لدعم آرسنال، وليس كمشجع حقيقي لتوتنهام يريد أن يرى فريقه يواجه مانشستر سيتي، من الملعب.
وأشارت الصحيفة إلى أن "السبب في ذلك هو أنهم سيخالفون لوائح النادي الخاصة بالملعب، وكذلك شروط وقيود العضوية وتذاكر المباريات".
وينص البند الأول في اللوائح على أنه "يمكن طرد أي فرد دخل أي جزء من الملعب المخصص لاستخدام أي مجموعة من المشجعين لا ينتمي إليها من الملعب إما لأغراض سلامته الشخصية أو لأي سبب آخر".
وقامت جماهير آرسنال أمس بإطلاق الألعاب النارية المزعجة في الثانية فجرا، لكن خطة إفساد ليلة لاعبي مانشستر سيتي لم تنجح، حيث لم تصل بعثة السيتيزنز إلى لندن مساء أمس، ولم يكن خبر وصولهم "سوى شائعة".
يذكر أن آرسنال سوف يستضيف إيفرتون في مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، بينما يحل وست هام ضيفا على مانشستر سيتي.