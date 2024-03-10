شاهد أول أهداف أردا غولر مع ريال مدريد بمهارة رائعة (فيديو)
أردا غولر يقدم أوراق اعتماده لجماهير الريال.
أحرز أردا غولر، مهاجم نادي ريال مدريد الشاب، أول أهدافه مع الفريق الملكي في هذا الموسم، منذ انضمامه في الصيف الماضي.
وسجل غولر أول أهدافه بطريقة رائعة في شباك سيلتا فيغو خلال مباراة الفريقين بالدوري الإسباني.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع، استلم غولر الكرة على حدود منطقة الجزاء، وراوغ مدافع سيلتا وسدَّد في الشباك.
وعزز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه سيلتا فيغو 4 - صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من المسابقة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق 7 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، و8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.