شاهد أول أهداف أردا غولر مع ريال مدريد بمهارة رائعة (فيديو)

وعزز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه سيلتا فيغو 4 - صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق 7 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، و8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.