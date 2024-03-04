أنشيلوتي يصدم أردا غولر
كشفت تقارير إعلامية أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، وجَّه صدمة للتركي أردا غولر، لاعب الفريق، والذي لم يشارك كثيرًا هذا الموسم لتوالي إصاباته، ثم تفضيل المدرب الإيطالي لاعبين آخرين عليه.
وانتقل صاحب الـ 19 عامًا إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادمًا من فنربخشه التركي، وشارك في 5 مباريات فقط ولعب 92 دقيقة.
ووفقًا لِما ذكره رامون ألفاريز، الصحفي بـ"راديو ماركا"، اليوم الإثنين، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "أنشيلوتي يرى أن أفضل خيار لغولر وريال مدريد هو البحث عن إعارة للاعب من أجل المشاركة بشكل أكبر الموسم المقبل، كما إن وصول كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، المحتمل، والبرازيلي إندريك، من بالميراس، يؤثران بشكل واضح على هذا الاعتقاد".
وكانت صحيفة "سبورت"، ذكرت سابقًا أن صانع الألعاب التركي يشعر بأنه وقَع ضحية خدعة، لأنه في المفاوضات وعده النادي الأبيض بالحصول على المزيد من دقائق اللعب من أجل الحصول على خدماته وتحويل مساره من برشلونة إلى العاصمة الإسبانية.
ومن المتوقع أن يصل غولر إلى بطولة أوروبا "يورو 2024"، التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة ما بين الـ14 من يونيو حتى الـ14 من يوليو، بدقائق لعب قليلة جديدة هذا الموسم.
وأقر أنشيلوتي بأن غولر يعيش موسمًا صعبًا بسبب الإصابات، مضيفًا "أنه صغير جدًّا، ويحتاج إلى التحلي بالصبر".
ويتوقع أن يغادر غولر ريال الصيف المقبل على سبيل الإعارة، إذ ذكرت تقارير سابقة أن نادي ميلان الإيطالي على استعداد لضم اللاعب.