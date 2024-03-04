أنشيلوتي يصدم أردا غولر

كشفت تقارير إعلامية أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، وجَّه صدمة للتركي أردا غولر، لاعب الفريق، والذي لم يشارك كثيرًا هذا الموسم لتوالي إصاباته، ثم تفضيل المدرب الإيطالي لاعبين آخرين عليه.

وانتقل صاحب الـ 19 عامًا إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادمًا من فنربخشه التركي، وشارك في 5 مباريات فقط ولعب 92 دقيقة.

ووفقًا لِما ذكره رامون ألفاريز، الصحفي بـ"راديو ماركا"، اليوم الإثنين، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "أنشيلوتي يرى أن أفضل خيار لغولر وريال مدريد هو البحث عن إعارة للاعب من أجل المشاركة بشكل أكبر الموسم المقبل، كما إن وصول كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، المحتمل، والبرازيلي إندريك، من بالميراس، يؤثران بشكل واضح على هذا الاعتقاد".