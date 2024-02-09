والدة توني كروس تعلق على إمكانية التجديد مع ريال مدريد

تحدثت والة بيرجيت كامر الألماني توني كروس عن إمكانية تجديد عقده مع ريال مدريد.

وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، ولم يقرر بعد ما إذا كان سيجدد أو سيعتزل.

ولعب كروس هذا الموسم دورًا أساسيًا مع ريال مدريد، حيث لعب 30 مباراة، وسجل هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وتحدثت بيرغيت كامر والدة كروس وقالت: "إذا جددت عقدك مع ريال مدريد، هل ستفعل؟ سعيد لمدربك وزملائك وكذلك ليون (ابنه) والعديد من الآخرين، لكن في النهاية يجب أن تكون سعيدًا، لذا عليك أن تقرر، أنت تقرر ما تريد وسنقبله، هذا كل شيء، أتمنى أن ينتهي الأمر بالطريقة التي يريدها من أعماق قلبه".

وأكدت والدة كروس أنها ترغب في رؤيته يلعب مع ريال مدريد لموسم آخر وقالت: "أتمنى أن ينتهي الأمر بالطريقة التي يريدها من أعماق قلبه، سينتهي على أعلى مستوى ودون القلق بشأن الإصابات، أعلم أن هذا قرار صعب اتخاذه وآمل أنك لم تقرره بعد".