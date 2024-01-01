تقرير: توني كروس أقرب لتجديد عقده مع ريال مدريد

قالت صحيفة "سبورت" إن توني كروس قد يكون أقرب إلى تجديد عقده مع ريال مدريد.

وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل علما أنه انتقل للميرنغي صيف 2014 قادما من بايرن ميونخ.

وبحسب الصحيفة فإن "الأساطير، مثل كروس، حصلوا على إمكانية اختيار ما سيفعلونه في المستقبل، وبينما يقرر هو ومكاتب النادي مواصلة الارتباط، فإن بيانات النصف الأول من الموسم الحالي تعكس اتجاه لاعب خط الوسط الألماني لتجديد عقده.

وأوضحت "سبورت" أنه في حال تم تجديد عقد كروس، وبالنظر إلى ما حدث الموسم الماضي، فلن يصبح رسميًا حتى نهاية الموسم.