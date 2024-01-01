تقرير: توني كروس أقرب لتجديد عقده مع ريال مدريد
قالت صحيفة "سبورت" إن توني كروس قد يكون أقرب إلى تجديد عقده مع ريال مدريد.
وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل علما أنه انتقل للميرنغي صيف 2014 قادما من بايرن ميونخ.
وبحسب الصحيفة فإن "الأساطير، مثل كروس، حصلوا على إمكانية اختيار ما سيفعلونه في المستقبل، وبينما يقرر هو ومكاتب النادي مواصلة الارتباط، فإن بيانات النصف الأول من الموسم الحالي تعكس اتجاه لاعب خط الوسط الألماني لتجديد عقده.
وأوضحت "سبورت" أنه في حال تم تجديد عقد كروس، وبالنظر إلى ما حدث الموسم الماضي، فلن يصبح رسميًا حتى نهاية الموسم.
وأكدت أن الطرفين (ريال مدريد وكروس) يتمتعان بتفاهم كبير بعد تسع سنوات ونصف معًا ولن يكون الجزء الاقتصادي ومدة التجديد، لموسم واحد، مشكلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن كروس يجعل تجديد عقده مرهونًا بالشعور بالمنافسة على أعلى المستويات، حيث لا يريد أن يكون "عبئًا" على المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي تم تجديده مؤخرًا حتى 30 يونيو 2026.
وأفادت الصحيفة الإسبانية أن أنشيلوتي يوضح بقراراته المتعلقة بالتشكيلة الأساسية أنه يعول على كروس كثيرًا، لكن المدرب الإيطالي لا يضغط على اللاعب علنًا للبقاء.
ونقلت "سبورت" عن أنشيلوتي قوله: "أنا أرى ذلك جيدًا، ما سيفعله العام المقبل سيحترمه الجميع، هناك لاعبون هنا يختارون ما يريدون القيام به؛ الأساطير مثل كروس حصلوا على إمكانية اختيار ما سيفعلونه في المستقبل".
وبحسب الصحيفة فإن كروس الذي سيبلغ 34 عامًا في 4 يناير لا يزال ضمن النخبة بين لاعبي خط الوسط؛ كما يتضح من أرقامه هذا الموسم في الدوري الإسباني.
ويتصدر كروس قائمة صانعي الأهداف برصيد 6 تمريرات حاسمة، رغم أنه لا يزال بعيدًا عن 12 هدفًا صنعها موسم 2016/2017 وهو الرقم القياسي في مسيرته.
ويتصدر كروس نسبة التمريرات الناجحة (بواقع 94.54%)، والتمريرات الطويلة (8.47)، ونسبة التمريرات الطويلة الناجحة (81.67%).
ويحتل كروس المركز الثاني في محاولات التمرير (82.73)، ويمرر إلى الثلث الأخير (13.62).
وأضافت "سبورت" أن كروس ثالث لاعب في الدوري الإسباني من حيث نسبة التمريرات الناجحة إلى الثلث الأخير (89.12%)، خلف جود بيلينغهام (92.05%) وأوريلين تشواميني (93.59%).
كما أن كروس ثالث لاعب وسط في الدوري يفقد أقل عدد من الكرات في 90 دقيقة (5.65).