مصطفى شوبير يرد على اتهامه بتسريب أخبار الأهلي لوالده

تصريحات مصطفى شوبير جاءت خلال استضافته ببرنامج "رامز جاب من الآخر" عبر قناة "إم بي سي مصر".

وقال مصطفى شوبير: "من المتوقع أن يربطني أيضا الناس بأنني سبب تسريبات أخبار الفريق للإعلامي أحمد شوبير، ولكن هناك أمور عديدة داخل الفريق لا يعلم أبي عنها شيئا".

وشدد مصطفى على أن والده أحمد شوبير لم يكن سببا بفشل صفقة انتقال محمد أبو جبل من البنك الأهلي إلى الأهلي في يناير الماضي.

وأوضح: "أبي عمله الإعلامي هو الحصول على الأخبار والانفرادات، وكونه انفرد بخبر التفاوض مع أبو جبل، لا يعني أنه يستطيع أن يفرض كلامه على النادي".

واختتم: "أبي ملطوط في كل الأخبار والشائعات على أي حال".