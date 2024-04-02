مصطفى شوبير يرد على اتهامه بتسريب أخبار الأهلي لوالده
ردّ مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، على الاتهامات الموجهة له بتسريب أخبار النادي الأهلي لوالده الإعلامي أحمد شوبير، كما حدث مع صفقة محمد أبو جبل التي تعثرت في أيامها الأخيرة؛ بسبب تسريب تفاصيلها للإعلامي الشهير.
تصريحات مصطفى شوبير جاءت خلال استضافته ببرنامج "رامز جاب من الآخر" عبر قناة "إم بي سي مصر".
وقال مصطفى شوبير: "من المتوقع أن يربطني أيضا الناس بأنني سبب تسريبات أخبار الفريق للإعلامي أحمد شوبير، ولكن هناك أمور عديدة داخل الفريق لا يعلم أبي عنها شيئا".
وشدد مصطفى على أن والده أحمد شوبير لم يكن سببا بفشل صفقة انتقال محمد أبو جبل من البنك الأهلي إلى الأهلي في يناير الماضي.
وأوضح: "أبي عمله الإعلامي هو الحصول على الأخبار والانفرادات، وكونه انفرد بخبر التفاوض مع أبو جبل، لا يعني أنه يستطيع أن يفرض كلامه على النادي".
واختتم: "أبي ملطوط في كل الأخبار والشائعات على أي حال".
وتراجعت إدارة النادي الأهلي المصري عن تفعيل التعاقد مع محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي، الذي وقّع للفريق الأحمر خلال تواجده في معسكر منتخب مصر المشارك بأمم أفريقيا.
مسؤولو الأهلي أبرموا اتفاقًا مع البنك الأهلي؛ للحصول على خدمات أبو جبل لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، ووافق الحارس بالفعل ووقع على العقود، ولكن تم التراجع عن الاتفاق من جانب الإدارة الحمراء.
وأثيرت اتهامات خلال تلك الفترة بأن الإعلامي أحمد شوبير هو من تسبب بتعثر المفاوضات؛ خوفًا على مركز نجله، الذي يحرس عرين النادي الأهلي المصري.