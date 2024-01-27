موعد مباراة الزمالك والأهلي السعودي والقنوات الناقلة

حقق النادي الأهلي السعودي فوزا ثمينا على حساب نظيره ووهان ثري تاونس الصيني، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في إطار نصف النهائي الثاني لبطولة كأس دبي للتحدي.

وتقام كأس دبي للتحدي الودية في الفترة من 26 وحتى 28 يناير الحالي، على استاد آل مكتوم في نادي النصر.