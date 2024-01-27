موعد مباراة الزمالك والأهلي السعودي والقنوات الناقلة
حقق النادي الأهلي السعودي فوزا ثمينا على حساب نظيره ووهان ثري تاونس الصيني، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في إطار نصف النهائي الثاني لبطولة كأس دبي للتحدي.
وتقام كأس دبي للتحدي الودية في الفترة من 26 وحتى 28 يناير الحالي، على استاد آل مكتوم في نادي النصر.
وتأهل الأهلي بهذه النتيجة للقاء الزمالك المصري، الذي كان قد صعد للنهائي بدوره بعد تحقيق الفوز أمس على الرجاء المغربي بركلات الترجيح.
وحقق الفريق الأبيض الفوز على الرجاء، في نصف نهائي البطولة، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (2-2).
موعد المباراة
وتقام مباراة الأهلي السعودي ضد الزمالك المصري، مساء غد الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قنوات دبي الرياضية والزمالك وSSC.
ويستعد الأهلي للنصف الثاني من موسم الدوري السعودي للمحترفين، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد مرور 19 جولة.
فيما يسعى الزمالك لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الفريق بأكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.