ترتيب دوري أدنوك: العين يهزم دبا الفجيرة وينتزع الصدارة مؤقتا (فيديو)

انتزع العين صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه 3/0 على دبا الفجيرة، اليوم الخميس، في الجولة الـ18 من المسابقة.

وأنهى العين الشوط الأول متقدما 1/0 سجله كايو كانيدو في الدقيقة 11 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ومنح الحكم العين ضربة جزاء لكن لابا كودجو فودوه أضاعها بعدما اصطدمت التسديدة بالعارضة في الدقيقة 28.