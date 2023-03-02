ترتيب دوري أدنوك: العين يهزم دبا الفجيرة وينتزع الصدارة مؤقتا (فيديو)
انتزع العين صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه 3/0 على دبا الفجيرة، اليوم الخميس، في الجولة الـ18 من المسابقة.
وأنهى العين الشوط الأول متقدما 1/0 سجله كايو كانيدو في الدقيقة 11 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ومنح الحكم العين ضربة جزاء لكن لابا كودجو فودوه أضاعها بعدما اصطدمت التسديدة بالعارضة في الدقيقة 28.
وأضاف سفيان رحيمي ثاني أهداف العين في الدقيقة 61 بضربة رأسية بعد كرة من كايو كانيدو.
ووقع جوناتان سانتوس الهدف الثالث للعين في الدقيقة 81 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع العين رصيده إلى 37 نقطة من 18 مباراة في صدارة ترتيب دوري أدنوك مؤقتا، في حين جمدت الخسارة رصيد دبا الفجيرة عند 4 نقاط فقط في المركز الأخير.
وفي وقت لاحق يلعب شباب الأهلي دبي مع اتحاد كلباء وبني ياس مع عجمان.
وتختتم مباريات الجولة الـ18 غدا الجمعة، حيث يلعب النصر مع الوحدة، والظفرة مع الوصل، والشارقة مع الجزيرة.