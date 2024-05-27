أرقام صادمة لنجم منتخب تونس في نادي إشبيلية

تجرع لاعب خط الوسط التونسي حنبعل المجبري خيبة مريرة خلال فترة انتقاله إلى نادي إشبيلية الإسباني قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في يناير من العام الحالي.

وقبل عودته إلى فريق الشياطين الحمر بعد أسابيع قليلة، بدت فترة إعارة المجبري (21 عامًا) إلى الفريق الأندلسي كارثية بكل المقاييس وذلك بنهاية الموسم الحالي الذي حل فيه الفريق في المركز الـ 14 من مسابقة الليغا، فيما كان تكبد 4 هزائم متتالية في آخر جولات السباق.

ورغم اهتمام إيفرتون الإنجليزي الكبير باللاعب التونسي، فإن إدارة مانشستر يونايتد وافقت على إعارة حنبعل إلى الفريق الأندلسي في يناير الماضي، مع خيار شراء اللاعب نهاية الموسم مقابل ما يقارب 20 مليون يورو، لكن النادي لن يفعّل بند الشراء بسبب الظهور المخيب للمجبري.

وشارك المجبري، لاعب خط وسط منتخب نسور قرطاج، للمرة الأولى مع إشبيلية في مباراة أمام جيرونا في الـ24 من يناير 2024 عندما خاض آخر 29 دقيقة لكنه حقق أرقامًا سلبية غير مسبوقة بعد ذلك.