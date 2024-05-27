أرقام صادمة لنجم منتخب تونس في نادي إشبيلية
تجرع لاعب خط الوسط التونسي حنبعل المجبري خيبة مريرة خلال فترة انتقاله إلى نادي إشبيلية الإسباني قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في يناير من العام الحالي.
وقبل عودته إلى فريق الشياطين الحمر بعد أسابيع قليلة، بدت فترة إعارة المجبري (21 عامًا) إلى الفريق الأندلسي كارثية بكل المقاييس وذلك بنهاية الموسم الحالي الذي حل فيه الفريق في المركز الـ 14 من مسابقة الليغا، فيما كان تكبد 4 هزائم متتالية في آخر جولات السباق.
ورغم اهتمام إيفرتون الإنجليزي الكبير باللاعب التونسي، فإن إدارة مانشستر يونايتد وافقت على إعارة حنبعل إلى الفريق الأندلسي في يناير الماضي، مع خيار شراء اللاعب نهاية الموسم مقابل ما يقارب 20 مليون يورو، لكن النادي لن يفعّل بند الشراء بسبب الظهور المخيب للمجبري.
وشارك المجبري، لاعب خط وسط منتخب نسور قرطاج، للمرة الأولى مع إشبيلية في مباراة أمام جيرونا في الـ24 من يناير 2024 عندما خاض آخر 29 دقيقة لكنه حقق أرقامًا سلبية غير مسبوقة بعد ذلك.
ورغم أن مواجهة اشبيلية أمام برشلونة يوم الأحد لحساب الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني كانت شكلية، فإن المدرب سانشاز لم يدفع بحنبعل المجبري حتى دقيقة واحدة ليلعب.
مدرب إشبيلية مع المجبري فكيف تستقدمه على أساس الإعارة في نصف الموسم دون أن تستعمله؟ هل أتيت به ليجلس احتياطيًّا؟، هل تعامل سانشاز مع المجبري ولو لدقيقة واحدة ما يؤكد أن اللاعب لن يستمر في فريق الأندلس وسيعود إلى يونايتد بعد 6 أشهر محبطة بكل المقاييس.
وبدت أرقام اللاعب التونسي كارثية حيث شارك أثناء اللعب في خمس مباريات وخاض مباراة وحيدة أساسيًّا كانت أمام ريال سوسيداد يوم الـ2 من مارس 2024 لكنه خرج في الدقيقة الـ53.
وكان المجبري على دكة بدلاء فريقه في 10 مباريات كاملة فيما وضعه المدرب سانشيز خارج المجموعة في مباراتين اثنتين، ليكون عدد الدقائق التي لعبها في 6 أشهر 105 دقائق.
وانتقل المجبري إلى مانشستر يونايتد قادمًا من موناكو الفرنسي في صائفة 2019، وفي 2020 مضى مع النادي عقدًا ينتهي في يونيو 2025، ولعب على سبيل الإعارة مع بيرمنغهام سيتي في الدرجة الثانية في 2022.