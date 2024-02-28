رفض شكوى إشبيلية ضد ريال مدريد
كشفت صحيفة "ماركا"، أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم رفضت الشكوى التي تقدم بها نادي إشبيلية بشأن الفيديوهات التي تقوم ببثها قناة ريال مدريد، وتنتقد خلالها الحكام قبل المباريات التي يكون طرفها "الميرنغي".
وقالت "ماركا"، إن "اللجنة التأديبية قررت عدم اتخاذ أي إجراء بعد شكوى إشبيلية بشأن مقاطع الفيديو التي بثتها قناة ريال مدريد، لأن الوثيقة التي قدمها النادي الأندلسي لا تحدد ما ينتهكه ريال مدريد أو ما هي نقاط القانون التي ينتهكها".
وكان نادي إشبيلية أصدر بيانًا سابقًا قال من خلاله: "نرغب في الإبلاغ رسميًّا عن هذه الأحداث إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لمعرفة ما إذا كان يمكن اعتبار هذه الإجراءات بمثابة انتهاك لقواعد المنافسة أو أي لوائح أخرى".
وأضاف: "يود نادينا أيضًا أن يكرر إدانته القوية لهذه الحملات المنظمة التي تهدف إلى تقويض صورة هيئة التحكيم، والتسبب في ضرر جسيم لكرة القدم الإسبانية والتشكيك في نزاهة المنافسة".
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعد ذلك إن ريال مدريد، من الممكن ألا يتعرض إلى أي عقوبات رغم شكوى إشبيلية، بحسب لوائح وقواعد الاتحاد الإسباني.
وأشار التقرير إلى أنه بحسب المادة 106 من قانون العقوبات، تشير إلى أن أي شخص يدلي بتصريحات يشكك من خلالها في التحكيم الإسباني ونزاهته، فإنه يتعرَّض إلى غرامة مالية وإيقاف.
وأوضح التقرير أن في تلك الحالة، يكون ريال مدريد هو مالك القناة ولكن ليس من الضروري أن يكون هو مالك المحتوى الذي يُبث، ولذا لن يكون هناك أي عواقب على الفريق الملكي.