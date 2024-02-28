رفض شكوى إشبيلية ضد ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا"، أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم رفضت الشكوى التي تقدم بها نادي إشبيلية بشأن الفيديوهات التي تقوم ببثها قناة ريال مدريد، وتنتقد خلالها الحكام قبل المباريات التي يكون طرفها "الميرنغي".

وقالت "ماركا"، إن "اللجنة التأديبية قررت عدم اتخاذ أي إجراء بعد شكوى إشبيلية بشأن مقاطع الفيديو التي بثتها قناة ريال مدريد، لأن الوثيقة التي قدمها النادي الأندلسي لا تحدد ما ينتهكه ريال مدريد أو ما هي نقاط القانون التي ينتهكها".