تعليق غير متوقع من رودريغو بعد إعلان صفقة مبابي

وتفاعل رودريغو مع إعلان الصفقة بشكل رسمي من جانب ريال مدريد، بعدما أعاد تغريد البيان عبر منصة إكس بإشارات تعني الدعم للصفقة.

ويبدو تفاعل النجم البرازيلي غير متوقع، خاصة أن هناك تقارير صحفية ربطت بين احتمالية رحيل اللاعب عن ريال مدريد عقب التعاقد مع مبابي.

وزاد هذا الجدل، بعد تصريحات اللاعب البرازيلي التي تناقلتها بعض الصحف الإسبانية، بأنه يرى أن مانشستر سيتي الإنجليزي هو الفريق الأفضل في العالم حاليًا.

وارتبط اسم رودريغو بالرحيل عن ريال مدريد في الموسم المقبل، خاصة أن فرص مشاركته ستتقلص مع إعلان صفقة مبابي.