تعليق غير متوقع من رودريغو بعد إعلان صفقة مبابي
أدلى البرازيلي رودريغو ، نجم ريال مدريد الإسباني ، بتعليق غير متوقع، بعد إعلان صفقة التعاقد مع كيليان مبابي من جانب قلعة الميرينغي.
وأعلن ريال مدريد، أمس الاثنين، التعاقد مع كيليان مبابي لمدة 5 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وتفاعل رودريغو مع إعلان الصفقة بشكل رسمي من جانب ريال مدريد، بعدما أعاد تغريد البيان عبر منصة إكس بإشارات تعني الدعم للصفقة.
ويبدو تفاعل النجم البرازيلي غير متوقع، خاصة أن هناك تقارير صحفية ربطت بين احتمالية رحيل اللاعب عن ريال مدريد عقب التعاقد مع مبابي.
وزاد هذا الجدل، بعد تصريحات اللاعب البرازيلي التي تناقلتها بعض الصحف الإسبانية، بأنه يرى أن مانشستر سيتي الإنجليزي هو الفريق الأفضل في العالم حاليًا.
وارتبط اسم رودريغو بالرحيل عن ريال مدريد في الموسم المقبل، خاصة أن فرص مشاركته ستتقلص مع إعلان صفقة مبابي.
وتفاعل بعض لاعبي ريال مدريد مع صفقة مبابي، وعلى رأسهم الثنائي غود بيلينغهام، وفينيسيوس جونيور.
ووجه مبابي رسالة قوية لجماهير ريال مدريد، عقب إعلان التعاقد، مؤكدًا أن حلمه قد تحقق بالانتقال لفريق أحلامه.
وأكد مبابي عبر منصة إكس أنه لا يطيق الانتظار لرؤية جماهير ريال مدريد داخل الملعب.