مواطن رونالدو ونجوم الدوري الإنجليزي.. 8 صفقات أفضل للنصر من ماني
ارتبط السنغالي ساديو ماني بالرحيل عن صفوف النصر السعودي في الفترة المقبلة، بعد أقل من عام واحد فقط على انضمامه لصفوف "العالمي".
لكن انتقال ماني قد يكون خيرًا بالنسبة للفريق الذي لم يحقق أي لقب رسمي هذا الموسم، في ظل العديد من الأزمات التي أثارها وجوده في صفوف وصيف الدوري السعودي.
لو بدأنا الحديث عن أزمات ماني فلن ننتهي ما بين الغضب عند التبديل واستفزازه لجماهير الخصوم وحتى جماهير فرقته التي أشار إليها بالصمت تارة وبوضع يديه على أذنيه مرة أخرى.
كل هذا بعيدًا عن المستوى الفني الذي أثبت العديد من النجوم جدارتهم عنه في التواجد في الملعب على حسابه.
انتقال ماني سيكون خيرًا للنصر فقط إذا نجح الفريق في ضم البديل المناسب الذي يستطيع أن يصنع الفارق ويساعد كتيبة كريستيانو رونالدو على العودة إلى منصات التتويج.
فيما يأتي نستعرض أبرز تلك الأسماء التي ستكون بالتأكيد أفضل للنصر من ساديو ماني:
رافاييل لياو
قد يبدو البرتغالي خيارًا جنونيًّا في ظل طول عقده مع ميلان ومستوياته الطيبة في الدوري الإيطالي، لكن لا شيء يستعصي على الدوري السعودي الذي ضم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار من قبل.
في نهاية المطاف فلياو لاعب برتغالي وقد يكون لرونالدو تأثير عليه، كما فعل مع غيره من النجوم من خارج وداخل البرتغال.
نيكو ويليامز
نجم أتلتيك بيلباو لن يكون أول صفقة يخطفها النصر من برشلونة، فالنادي الكتالوني قد أبدى رغبة بالفعل في الحصول على خدمات اللاعب.
نيكو ويليامز شاب عمره 21 عامًا ويستطيع أن يعطي النصر الكثير طوال سنوات قادمة، وبالتأكيد هو خيار إستراتيجي على المدى البعيد أفضل من ماني.
أنطوني جوردون
لاعب فريق نيوكاسل يونايتد صاحب الـ23 عامًا أيضًا هو خيار من أجل المستقبل، وقد يكون ضمه سهلًا في ظل وجوده في صفوف "الماكبايس".
قيمة جوردون المالية ليست بالضخمة، ويستطيع النصر التعامل معها، كما إن راتبه ليس الأعلى بين أقرانه.
ماركوس راشفورد
نجم مانشستر يونايتد ارتبط بالفعل بالانتقال للدوري السعودي، لذلك سيكون خيار النصر متاحًا.
راشفورد يملك أفضلية بين كل هؤلاء بالأعلى، إذ إنه سبق له اللعب بجوار كريستيانو رونالدو، وستكون الأمور أسهل بالنسبة للبرتغالي لو جاء.
سون هيونغ مين
النجم الكوري من ضمن الخيارات الحالية لنادي الاتحاد حال لم يتم ضم المصري محمد صلاح في الصيف.
لكن لا شيء محسومًا بعد بل أنه لا توجد مفاوضات بين الأطراف المعنية، ما يعني أن انتقاله للنصر لا يزال ممكنًا.
رحيم ستيرلينغ
بالكثير من التنقلات بين الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي يملك ستيرلينغ قدرات فنية وخبرات متراكمة تسمح له بأن يكون عنصرًا فعالًا في صفوف النصر.
سافيو
نجم جيرونا الذي قدم موسمًا طيبًا للغاية في الدوري الإسباني لا يزال عمره 20 عامًا فقط، وضمه سيرسل رسالة مفادها أن المشروع السعودي يعتمد على الشباب كما يعتمد على كبار النجوم.
كينغسلي كومان
نجم بايرن ميونخ ينتهي عقده خلال ثلاثة أعوام وقد نال ما لم ينله أي لاعب في العالم بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونخ، ولا بد أنه يبحث عن تحديات جديدة.
مثل تلك التحديات سيجدها بالتأكيد في صفوف النصر الذي يبحث عن العودة لمنصات التتويج قريبًا، كما إن البايرن قد لا يمانع في تركه يرحل بحثًا عن تجديد الدماء بعد إخفاقات هذا الموسم.