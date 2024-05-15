مواطن رونالدو ونجوم الدوري الإنجليزي.. 8 صفقات أفضل للنصر من ماني‎

ارتبط السنغالي ساديو ماني بالرحيل عن صفوف النصر السعودي في الفترة المقبلة، بعد أقل من عام واحد فقط على انضمامه لصفوف "العالمي".

لكن انتقال ماني قد يكون خيرًا بالنسبة للفريق الذي لم يحقق أي لقب رسمي هذا الموسم، في ظل العديد من الأزمات التي أثارها وجوده في صفوف وصيف الدوري السعودي.

لو بدأنا الحديث عن أزمات ماني فلن ننتهي ما بين الغضب عند التبديل واستفزازه لجماهير الخصوم وحتى جماهير فرقته التي أشار إليها بالصمت تارة وبوضع يديه على أذنيه مرة أخرى.

كل هذا بعيدًا عن المستوى الفني الذي أثبت العديد من النجوم جدارتهم عنه في التواجد في الملعب على حسابه.

انتقال ماني سيكون خيرًا للنصر فقط إذا نجح الفريق في ضم البديل المناسب الذي يستطيع أن يصنع الفارق ويساعد كتيبة كريستيانو رونالدو على العودة إلى منصات التتويج.

فيما يأتي نستعرض أبرز تلك الأسماء التي ستكون بالتأكيد أفضل للنصر من ساديو ماني: