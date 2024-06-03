أول رد فعل من مبابي بعد إعلان انتقاله إلى ريال مدريد (صورة)
أظهر كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا أول رد فعل بعد إعلان صفقة انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي.
ونشر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، أعلن خلاله إتمام التعاقد مع كيليان مبابي بداية من الموسم المقبل.
وأعلن مبابي في وقت سابق رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي بعد رحلة استمرت لمدة 6 أعوام.
ونشر مبابي صورة عبر حسابه بموقع انستغرام لبيان ريال مدريد الذي يعلن عن صفقة انتقاله للفريق الإسباني.
وكتب مبابي عبر منصة إكس:" حلم تحقق.. سعيد جدًا وفخور بأن أكون جزءًا من نادي أحلامي ريال مدريد".
وأضاف: ”من المستحيل شرح مدى السعادة والحماس اللذين أشعر بهما الآن. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم المذهل".
ولعب مبابي في صفوف موناكو الفرنسي قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان في صيف 2018.
وارتبط اسم مبابي بالرحيل إلى ريال مدريد على مدار عدة مواسم في الفترة الأخيرة قبل إتمام صفقة الانتقال بشكل رسمي.