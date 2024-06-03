أول رد فعل من مبابي بعد إعلان انتقاله إلى ريال مدريد (صورة)

أظهر كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا أول رد فعل بعد إعلان صفقة انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، أعلن خلاله إتمام التعاقد مع كيليان مبابي بداية من الموسم المقبل.