مصدر مقرّب من بن شرقي يكشف تطورات مفاوضاته مع الزمالك



أكدت تقارير إخبارية أن المهاجم المغربي أشرف بن شرقي نجم الريان القطري قد يعود لحمل قميص نادي الزمالك، في موسم 2024 ـ 2025، وذلك بعد أنباء رحيله عن فريقه الحالي، الذي ينتهي عقده معه بنهاية الموسم الجاري 2023 ـ 2024.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بن شرقي يستعد للرحيل عن صفوف الريان القطري، عقب نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد عودة مواطنه سفيان بوفال من الإصابة لتعزيز صفوف الريان.

وقال مصدر مقرب من بن شرقي في تصريحات لـ "إرم نيوز"، "هناك اتصالات بالفعل من جانب نادي الزمالك مع بن شرقي، ولكن المفاوضات لم تصل بعد لمرحلة العروض الرسمية بعد،

وتابع: "هناك عرضان وصلا إلى أشرف بن شرقي بشكل رسمي، أحدهما من نادي الغرافة القطري، والآخر من نادي القادسية السعودي، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين".