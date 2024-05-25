مصدر مقرّب من بن شرقي يكشف تطورات مفاوضاته مع الزمالك
أكدت تقارير إخبارية أن المهاجم المغربي أشرف بن شرقي نجم الريان القطري قد يعود لحمل قميص نادي الزمالك، في موسم 2024 ـ 2025، وذلك بعد أنباء رحيله عن فريقه الحالي، الذي ينتهي عقده معه بنهاية الموسم الجاري 2023 ـ 2024.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بن شرقي يستعد للرحيل عن صفوف الريان القطري، عقب نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد عودة مواطنه سفيان بوفال من الإصابة لتعزيز صفوف الريان.
وقال مصدر مقرب من بن شرقي في تصريحات لـ "إرم نيوز"، "هناك اتصالات بالفعل من جانب نادي الزمالك مع بن شرقي، ولكن المفاوضات لم تصل بعد لمرحلة العروض الرسمية بعد،
وتابع: "هناك عرضان وصلا إلى أشرف بن شرقي بشكل رسمي، أحدهما من نادي الغرافة القطري، والآخر من نادي القادسية السعودي، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين".
وأضاف المصدر ذاته: "اللاعب المغربي لم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن حال رحيله عن الريان، ولكنه سيفاضل بين العرضين القطري والسعودي فقط".
وأردف: "أشرف بن شرقي يُفضل الاستمرار في الدوري القطري عن فكرة اللعب في أحد الأندية الصاعدة للدوري السعودي، ولكنه لم يحسم موقفه بعد، في الوقت الحالي، بن شرقي يركز على العرضين الحاليين، والزمالك خارج أولوياته لحد الآن، ولكن قد تشهد الفترة المقبلة العديد من الأمور الأخرى".
وانضم بن شرقي إلى الريان، مطلع هذا الموسم، في صفقة انتقال حر، لتعويض غياب مواطنه سفيان بوفال الذي تعرض للإصابة، وخاض 21 مباراة بقميص الفريق القطري وسجل 10 أهداف، وصنع 6 أخرى.
وكان بن شرقي قد رحل عن الزمالك، في صيف 2022، عقب انتهاء عقده برفقة الفريق الأول لكرة القدم، بعد تجربة ناجحة امتدت، من موسم 2019 وحتى 2022، خاض خلالها 109 مباريات، وتمكن من تسجيل 41 هدفًا، بينما صنع 28 أخرى.
واستطاع المغربي التتويج مع الزمالك ببعض البطولات أبرزها: الدوري المصري، وكأس مصر، والسوبر الأفريقي.