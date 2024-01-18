رغم خسارة 1/6 التاريخية.. لماذا غانا المنافس المفضل لمنتخب مصر؟

عندما تسمع بمواجهة بين منتخب مصر ونظيره الغاني سيستحضر ذهنك بشكل فوري النتيجة الكارثية في تصفيات كأس العالم 2014 عندما خسر جيلًا كان ذهبيًا لمصر بنتيجة 1/6 أمام النجوم السوداء، لكنك لن تتذكر على الأرجح أن نفس ذلك المنتخب يعد من المنافسين المفضلين لمصر في القارة السمراء.

ويشهد تاريخ المواجهات بين المنتخبين على ذلك حتى وإن كان المنتخب الغاني يملك أول فوز في التاريخ على الإطلاق بين المنتخبين، لكن الغلبة في نهاية المطاف لطالما كانت للمنتخب المصري.

وفيما يلي تاريخ مواجهات المنتخبين:

أول مواجهة وتعادل يرضي الجميع

أول مواجهة بين المنتخبين كانت بتاريخ التاسع من فبراير عام 1970، في بالجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية بعد فوز مصر 4/1 على غينيا بثنائية أبوجريشة وهدف الشاذلي وطه بصري.

وتقدم المنتخب الغاني الذي كان فائزًا في الجولة الأولى على الكونغو كينشاسا بهدفين نظيفين عن طريق ساندي في الدقيقة الـ60 وتعادل سيد بازوكا للمنتخب المصري بعدها بعشر دقائق، ليقتسم المنتخبان نقاط المباراة وصدارة المجموعة، قبل أن يحسم منتخب مصر صدارته في الجولة الأخيرة أمام الكونغو ويصعد كلاهما سويًا.