إفراج "مشروط" عن داني ألفيس بكفالة قيمتها مليون يورو
قررت محكمة برشلونة الإفراج عن داني ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو، اليوم الأربعاء.
ويأتي هذا القرار بعد محاكمة اللاعب، يوم الثلاثاء، وفي حال تمكن ألفيس من دفع الكفالة والخروج من السجن، لن يُسمح له بمغادرة إسبانيا، حيث ستصادر المحكمة جوازي سفره (الإسباني والبرازيل) لمنع هروبه.
وأوضحت تقارير إعلامية، أن المحكمة ستفرض أمرًا بإبعاده عن الضحية ومنعه من التواصل معها.
وسيتعين على ألفيس المثول شخصيًّا كل أسبوع في محكمة برشلونة.
ولا يزال من الممكن استئناف القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.
وطلبت محامية ألفيس، إيناس غوارديولا، الإفراج عنه من السجن لأنه أكمل بالفعل ربع مدة العقوبة، حيث قضى أكثر من عام في الحبس الاحتياطي وحُكم عليه بأربع سنوات ونصف السنة، وأضافت أنه بعد انتهاء المحاكمة، لم يعد هناك خطر من إتلافه لأي دليل.
كما أشارت إلى أن العقوبة أقل من خمس سنوات وأنه لا يملك القدرة المالية على الهرب.
وكانت المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن، لمدة 4 سنوات ونصف السنة، بحق ألفيس، البالغ من العمر 40 عامًا، بتهمة اغتصاب شابة داخل ملهى ليلي في برشلونة.
كما قضت محكمة برشلونة الوطنية، بأن يمضي ألفيس 5 سنوات تحت المراقبة عقب خروجه من السجن، وألزمته بتعويض قدره 150 ألف يورو للضحية، مع حظر الاتصال بها أو الاقتراب منها لمدة 9 سنوات ونصف السنة.
وقضى النجم البرازيلي 13 شهرًا في السجن، تخوفًا من إمكانية هروبه، نظرًا لأن بلاده ليس لديها سياسة تسليم مجرمين مع إسبانيا، والحد الأقصى الذي يمكن أن يقضيه ألفيس في السجن قبل تسوية الاستئناف هو 27 شهرًا.