إفراج "مشروط" عن داني ألفيس بكفالة قيمتها مليون يورو

قررت محكمة برشلونة الإفراج عن داني ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو، اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا القرار بعد محاكمة اللاعب، يوم الثلاثاء، وفي حال تمكن ألفيس من دفع الكفالة والخروج من السجن، لن يُسمح له بمغادرة إسبانيا، حيث ستصادر المحكمة جوازي سفره (الإسباني والبرازيل) لمنع هروبه.

وأوضحت تقارير إعلامية، أن المحكمة ستفرض أمرًا بإبعاده عن الضحية ومنعه من التواصل معها.

وسيتعين على ألفيس المثول شخصيًّا كل أسبوع في محكمة برشلونة.

ولا يزال من الممكن استئناف القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.