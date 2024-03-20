رغم تعهداته واستعطافهم.. سرُّ رفض القضاة إطلاق سراح داني ألفيس

رغم تعهداته واستعطافهم.. سرُّ رفض القضاة إطلاق سراح داني ألفيس
كشفت تقارير صحفية عن سرّ رفض القضاة الطلب الذي تقدم به داني ألفيس، نجم برشلونة السابق، من أجل إطلاق سراحه بكفالة، حيث ينتظر نتيجة الاستئناف ضد إدانته بالاغتصاب.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بالسجن، لمدة 4 سنوات ونصف السنة، بحق ألفيس، البالغ من العمر 40 عامًا، بتهمة اغتصاب شابة داخل ملهى ليلي في برشلونة.
كما قضت محكمة برشلونة الوطنية، بأن يمضي ألفيس 5 سنوات تحت المراقبة عقب خروجه من السجن، وألزمته بتعويض قدره 150 ألف يورو للضحية، مع حظر الاتصال بها أو الاقتراب منها لمدة 9 سنوات ونصف السنة.
وعُقدت، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع، شهدت تقدم ألفيس بطلب لدفع كفالة، وهو ما تم رفضه منذ بداية القضية.
وقال ألفيس للقاضي وفقًا لصحيفة "إل باييس" الإسبانية: "أؤمن بالعدالة ولن أهرب"، مشيرًا إلى امتلاكه عقارًا في برشلونة، ومؤكدًا أنه لن يغادر إسبانيا، إذا تم الإفراج عنه.
وبحسب الصحيفة، فإن الادعاء العام رفض هذا الطلب، إذ يرى أن نجم برشلونة السابق يملك المال ما يجعله قادرًا على الهروب من إسبانيا.
وقضى النجم البرازيلي 13 شهرًا في السجن، تخوفًا من إمكانية هروبه، نظرًا لأن بلاده ليس لديها سياسة تسليم مجرمين مع إسبانيا، والحد الأقصى الذي يمكن أن يقضيه ألفيس في السجن قبل تسوية الاستئناف هو 27 شهرًا.