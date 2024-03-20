رغم تعهداته واستعطافهم.. سرُّ رفض القضاة إطلاق سراح داني ألفيس

كشفت تقارير صحفية عن سرّ رفض القضاة الطلب الذي تقدم به داني ألفيس، نجم برشلونة السابق، من أجل إطلاق سراحه بكفالة، حيث ينتظر نتيجة الاستئناف ضد إدانته بالاغتصاب.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بالسجن، لمدة 4 سنوات ونصف السنة، بحق ألفيس، البالغ من العمر 40 عامًا، بتهمة اغتصاب شابة داخل ملهى ليلي في برشلونة.

كما قضت محكمة برشلونة الوطنية، بأن يمضي ألفيس 5 سنوات تحت المراقبة عقب خروجه من السجن، وألزمته بتعويض قدره 150 ألف يورو للضحية، مع حظر الاتصال بها أو الاقتراب منها لمدة 9 سنوات ونصف السنة.