ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يسحق الخليج ويصعد للقمة مؤقتًا (فيديو)
استعاد الاتحاد انتصاراته وصعد للقمة مؤقتا بعد أن سجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 3-صفر على مضيفه الخليج في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
فوز اليوم يعد الانتصار الـ13 للاتحاد في 19 مباراة ويتصدر الآن برصيد 44 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النصر
وعطل التعادل مع الرائد دون أهداف في الجولة الماضية سلسلة من خمسة انتصارات متتالية للاتحاد، واليوم عانى فريق المدرب إسبريتو نونو سانتو لهز الشباك خلال 54 دقيقة قبل أن يسجل مهاجم المغرب عبدالرزاق حمد الله من ركلة جزاء.
وكلل رومارينيو هجمة مرتدة بعد أن انفرد المهاجم البرازيلي بالحارس وسدد كرة منخفضة ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 69 بعد إلغاء هدف لزميله هارون كمارا عقب تدخل نظام حكم الفيديو المساعد.
وبعد أربع دقائق أكد المدافع أحمد شراحيلي الانتصار بضربة رأس بعد ركلة ركنية.
وهذا الانتصار الـ 13 للاتحاد في 19 مباراة ويتصدر الآن برصيد 44 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النصر الذي يمكنه استعادة القمة حين يلعب كريستيانو رونالدو ورفاقه ضد الباطن في وقت لاحق اليوم.
ويبقى الخليج بالمركز الـ14 بعد الهزيمة الـ12 هذا الموسم بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.
الاتفاق يتخطى الرائد
وفي مباراة أخرى سجل سنوسي هوساوي هدفا في الوقت بدل الضائع ليمنح الاتفاق الفوز 2-1 على الرائد بعد انتفاضة.
وحول الاتفاق تأخره بعد أن تعادل كوايسون أولا حين أفلت من الرقابة وسدد في المرمى الخالي لينتهي الشوط الأول بالتعادل، وخطف هوساوي الانتصار بطريقة مشابهة في اللحظات الأخيرة.
وارتقى الاتفاق للمركز العاشر ولديه 22 نقطة متقدما بنقطة واحدة على الرائد الذي افتتح التسجيل من ركلة جزاء لمحمد فوزير.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: