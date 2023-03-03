ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يسحق الخليج ويصعد للقمة مؤقتًا (فيديو)

وعطل التعادل مع الرائد دون أهداف في الجولة الماضية سلسلة من خمسة انتصارات متتالية للاتحاد، واليوم عانى فريق المدرب إسبريتو نونو سانتو لهز الشباك خلال 54 دقيقة قبل أن يسجل مهاجم المغرب عبدالرزاق حمد الله من ركلة جزاء.

وكلل رومارينيو هجمة مرتدة بعد أن انفرد المهاجم البرازيلي بالحارس وسدد كرة منخفضة ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 69 بعد إلغاء هدف لزميله هارون كمارا عقب تدخل نظام حكم الفيديو المساعد.

وبعد أربع دقائق أكد المدافع أحمد شراحيلي الانتصار بضربة رأس بعد ركلة ركنية.