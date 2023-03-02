أنمار الحائلي يرد على أنباء تفاوض الاتحاد مع ليونيل ميسي (فيديو)

وبحسب التقارير فالعرض السعودي للاعب سيكون نحو 94 مليون دولار سنويًّا راتبًا له.

كان وزير الرياضة السعودي، عبدالعزيز بن تركي الفيصل أشار من قبل إلى أن صفقة كريستيانو رونالدو لن تكون الصفقة الضخمة الأخيرة في الدوري السعودي.

وذكر موقع "barcauniversal" أنه رغم قوة العرض المادي فإنه من غير المرجح أن ينجح الاتحاد في مساعيه إذ لا يزال ميسي حريصًا على اللعب في أوروبا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها سابقًا أن ميسي يميل لعدم تجديد عقده في باريس سان جيرمان، مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودى للمحترفين برصيد 41 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر.