أنمار الحائلي يرد على أنباء تفاوض الاتحاد مع ليونيل ميسي (فيديو)
رد أنمار الحائلى رئيس نادى الاتحاد السعودي، خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على تساؤلات الجماهير بشأن أخبار صفقات النادي المتوقع إبرامها الصيف المقبل.
وقال الحائلي في الفيديو المتداول ردًّا على سؤال حول إمكانية التعاقد مع ميسي: "الطموح حق مشروع للجميع، قل إن شاء الله، هذا الأمر يحتاج إلى وقت وترتيب ".
وأضاف بسؤاله عن إمكانية حضور بنزيما ونيمار :" والله يا ريت! نتمنى حضور كل هؤلاء اللاعبين بالاتحاد، ليش لأ ".
ووجه مصور الفيديو سؤالًا طريفًا للحائلي حول كيليان مبابي: "الكل يقول ما شاء الله قدرة الاتحاد المالية تقدر على إحضار كيليان مبابي، ليقول: "إن شاء الله دعواتكم".
وكانت تقارير صحفية كشفت عن نية نادي الاتحاد التقدم بعرض ضخم للغاية للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
وبحسب التقارير فالعرض السعودي للاعب سيكون نحو 94 مليون دولار سنويًّا راتبًا له.
كان وزير الرياضة السعودي، عبدالعزيز بن تركي الفيصل أشار من قبل إلى أن صفقة كريستيانو رونالدو لن تكون الصفقة الضخمة الأخيرة في الدوري السعودي.
وذكر موقع "barcauniversal" أنه رغم قوة العرض المادي فإنه من غير المرجح أن ينجح الاتحاد في مساعيه إذ لا يزال ميسي حريصًا على اللعب في أوروبا.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها سابقًا أن ميسي يميل لعدم تجديد عقده في باريس سان جيرمان، مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودى للمحترفين برصيد 41 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر.