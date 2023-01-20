مباراة الأهلي والزمالك.. الأحمر يسعى للحفاظ على الصدارة والأبيض يحاول التعافي

الأهلي والحفاظ على سجل خال من الهزائم والتغلب على الغيابات

يسعى الأهلي المتصدر برصيد 31 نقطة إلى الفوز لزيادة الفارق بينه وبين الزمالك إلى ثماني نقاط ورفع حالة الفريق المعنوية ولإبعاد غريمه التقليدي عن المنافسة.

وسيحاول الأهلي الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري في الموسم الحالي، كما يطمح المدرب مارسيل كولر إلى تأكيد تفوقه على الزمالك بعدما انتصر عليه في مباراة كأس السوبر المصرية في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ويدخل الأهلي المباراة منتشيا بالفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضي، وتأهله إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر.

وواصل المارد الأحمر تدريباته بدون راحة، استعدادًا لقمة السبت المقبل، رغم الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق بسبب الإصابات.

الإصابات في الأهلي طالت أكثر من لاعب بالقوام الأساسي للفريق، وهم عمرو السولية وبرونو سافيو وحمدي فتحي وياسر إبراهيم، بجانب محمد عبدالمنعم الذي يواصل التعافي، وشارك في جزء من مران الأهلي.