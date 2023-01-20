مباراة الأهلي والزمالك.. الأحمر يسعى للحفاظ على الصدارة والأبيض يحاول التعافي
ستحدد نتائج الجولة الـ14 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم ملامح ترتيب الفرق بعد نهاية الدور الأول بشكل كبير، إذ ستشهد تلك الجولة مواجهة الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل، في ختام مبارياتها.
ويستضيف استاد القاهرة قمة الدوري المصري في الثامنة والنصف بتوقيت العاصمة المصرية، وهو اللقاء الذي سيرسم شكل المنافسة على اللقب في الفترة المقبلة.
الأهلي والحفاظ على سجل خال من الهزائم والتغلب على الغيابات
يسعى الأهلي المتصدر برصيد 31 نقطة إلى الفوز لزيادة الفارق بينه وبين الزمالك إلى ثماني نقاط ورفع حالة الفريق المعنوية ولإبعاد غريمه التقليدي عن المنافسة.
وسيحاول الأهلي الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري في الموسم الحالي، كما يطمح المدرب مارسيل كولر إلى تأكيد تفوقه على الزمالك بعدما انتصر عليه في مباراة كأس السوبر المصرية في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
ويدخل الأهلي المباراة منتشيا بالفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضي، وتأهله إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر.
وواصل المارد الأحمر تدريباته بدون راحة، استعدادًا لقمة السبت المقبل، رغم الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفريق بسبب الإصابات.
الإصابات في الأهلي طالت أكثر من لاعب بالقوام الأساسي للفريق، وهم عمرو السولية وبرونو سافيو وحمدي فتحي وياسر إبراهيم، بجانب محمد عبدالمنعم الذي يواصل التعافي، وشارك في جزء من مران الأهلي.
وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الزمالك
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح (محمد عبدالمنعم)، ومحمد هاني.
الوسط: مروان عطية، أليو ديانغ، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، محمد فخري (محمد مجدي أفشة).
الهجوم: محمود كهربا
الزمالك يريد التعافي على حساب غريمه
في المقابل يأمل الزمالك، حامل اللقب في الموسمين الأخيرين، في العودة للمسار الصحيح بعد الخسارة من أسوان والتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري في آخر ثلاث مباريات بالإضافة لتوديع كأس مصر من قبل النهائي بعد الخسارة ضد بيراميدز بركلات الترجيح.
ولذلك يأمل الزمالك ثالث الترتيب برصيد 26 نقطة في الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء لمواصلة مطاردة الأهلي والحصول على فرصة لاستمرار البرتغالي جيزوالدو فيريرا في قيادة الفريق وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها.
وسيدخل الزمالك مباراة القمة بعدما تعرض جهازه الفني لهزة عقب رحيل أسامة نبيه المدرب المساعد واعتذار أحمد عبدالمقصود عن الاستمرار؛ ما جعل الفريق يستعين بخدمات إسماعيل يوسف للعمل كمدرب مساعد بشكل مؤقت وتعيين حسين ياسر المحمدي لاعب الفريق السابق في منصب المدرب المساعد.
ومن المتوقع أن يلعب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بطريقة لعب 4-3-3، وهي الطريقة التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي العجوز مع الزمالك منذ الموسم الماضي.
وسيكون تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد.
الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد.
الوسط: محمد عبدالشافي، نبيل عماد دونجا، إمام عاشور، عمر جابر.
الهجوم: مصطفى شلبي (يوسف أسامة نبيه) ، أحمد مصطفى زيزو، سيف الجزيري.