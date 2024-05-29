موقف مانشستر سيتي من مشاركة جوليان ألفاريز في أولمبياد باريس

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي مانشستر سيتي من مشاركة نجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز في أولمبياد باريس 2024.

ويتواجد منتخب الأرجنتين الأولمبي في أولمبياد باريس بالمجموعة الثانية رفقة كل من المغرب، أوكرانيا والعراق.

ويحق للمنتخبات المشاركة في الأولمبياد ضم 3 لاعبين فوق السن القانوني، 23 عامًا ضمن قوائمها.

وتقام الأولمبياد خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.

ويسبق الأولمبياد منافسات كوبا أمريكا خلال الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.

ووجه منتخب الأرجنتين الأولمبي طلبا لمانشستر سيت بالحصول على خدمات جوليان ألفاريز في أولمبياد باريس، التي ستنطلق في شهر يوليو المقبل.

وقال الصحفي الشهير غاستون إيدول، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن مانشستر سيتي أبلغ مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بموافقته على مشاركة جوليان ألفاريز في الأولمبياد.