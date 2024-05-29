موقف مانشستر سيتي من مشاركة جوليان ألفاريز في أولمبياد باريس
كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي مانشستر سيتي من مشاركة نجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز في أولمبياد باريس 2024.
ويتواجد منتخب الأرجنتين الأولمبي في أولمبياد باريس بالمجموعة الثانية رفقة كل من المغرب، أوكرانيا والعراق.
ويحق للمنتخبات المشاركة في الأولمبياد ضم 3 لاعبين فوق السن القانوني، 23 عامًا ضمن قوائمها.
وتقام الأولمبياد خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.
ويسبق الأولمبياد منافسات كوبا أمريكا خلال الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.
ووجه منتخب الأرجنتين الأولمبي طلبا لمانشستر سيت بالحصول على خدمات جوليان ألفاريز في أولمبياد باريس، التي ستنطلق في شهر يوليو المقبل.
وقال الصحفي الشهير غاستون إيدول، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن مانشستر سيتي أبلغ مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بموافقته على مشاركة جوليان ألفاريز في الأولمبياد.
ولا تعاني الأندية من أي إجبار فيما يخص الموافقة على مشاركة لاعبيها في الأولمبياد، لكونها غير مدرجة ضمن أجندة فيفا.
وطلب جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي الموافقة على مشاركته في الأولمبياد، والتي ستنطلق بعد انتهاء مشواره في كوبا أمريكا، وهو ما وافق عليه بطل الدوري الإنجليزي.
وكان ألفاريز مؤثرًا منذ وصوله إلى السيتي في صيف عام 2022، ولعب دورًا أساسيًا في الفوز بـ5 ألقاب خلال موسمين.
وساهم اللاعب صاحب الرقم 19، بقوة بتتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر.
خلال موسمين، سجل ألفاريز 19 هدفا في الدوري الإنجليزي، و8 في دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهدفين في كأس العالم للأندية، وهدف في درع الاتحاد.
كما حصل الاتحاد الأرجنتيني على موافقة نادي بنفيكا فيما يخص مشاركة اللاعب نيكولاس أوتامندي في الأولمبياد نفسها.