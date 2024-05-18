فرستابن يعادل الرقم القياسي بتحقيق مركز أول المنطلقين للمرة الثامنة تواليا

وجاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثاني لكن مراقبي السباق استدعوه بعدما بدا أن السائق الأسترالي أعاق كيفن ماجنوسن في الجولة الأولى من التجارب التأهيلية.

وقال فرستابن، الذي كاد أن يخرج عن المسار باتجاه الحصى في لفته الأخيرة "أنا سعيد جدا بحصد مركز أول المنطلقين هنا. لم أتوقع هذا".

وحقق البرازيلي سينا الرقم القياسي في 1988-1989 عندما كان سائقا لمكلارين. وبدأت مسيرة فرستابن، الفائز ببطولة العالم ثلاث مرات، في سباق أبوظبي الختامي للموسم الماضي إضافة إلى أول سبعة سباقات هذا الموسم.

وهذه المرة 39 التي يحسم فيها فرستابن مركز أول المنطلقين في مسيرته بالبطولة، تزامنا مع الذكرى السنوية رقم 30 لرحيل سينا، الذي انطلق من المركز الأول 65 مرة، في حادث على حلبة إيطاليا في أول مايو أيار 1994.