فرستابن يعادل الرقم القياسي بتحقيق مركز أول المنطلقين للمرة الثامنة تواليا
عادل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول رقم ايرتون سينا القياسي بتحقيق مركز أول المنطلقين ثماني مرات على التوالي بعدما سجل أسرع لفة في التجارب التأهيلية لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت.
وجاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثاني لكن مراقبي السباق استدعوه بعدما بدا أن السائق الأسترالي أعاق كيفن ماجنوسن في الجولة الأولى من التجارب التأهيلية.
وقال فرستابن، الذي كاد أن يخرج عن المسار باتجاه الحصى في لفته الأخيرة "أنا سعيد جدا بحصد مركز أول المنطلقين هنا. لم أتوقع هذا".
وحقق البرازيلي سينا الرقم القياسي في 1988-1989 عندما كان سائقا لمكلارين. وبدأت مسيرة فرستابن، الفائز ببطولة العالم ثلاث مرات، في سباق أبوظبي الختامي للموسم الماضي إضافة إلى أول سبعة سباقات هذا الموسم.
وهذه المرة 39 التي يحسم فيها فرستابن مركز أول المنطلقين في مسيرته بالبطولة، تزامنا مع الذكرى السنوية رقم 30 لرحيل سينا، الذي انطلق من المركز الأول 65 مرة، في حادث على حلبة إيطاليا في أول مايو أيار 1994.
وقال السائق الهولندي الذي عادل الرقم القياسي المسجل باسم ألان بروست بتحقيق مركز أول المنطلقين في أول سبعة سباقات في الموسم "إنها بداية رائعة للعام، مميزة جدا.
"مر 30 عاما منذ رحيله (سينا)، لذا فأنا سعيد جدا بحسم مركز أول المنطلقين وبطريقة ما هذا يحيي ذكراه. لقد كان سائق فورمولا 1 رائعا خاصة في التجارب التأهيلية".
وفي أسرع لفة، سجل فرستابن زمنا قدره دقيقة واحدة و14.746 ثانية، بفارق 0.074 ثانية أمام بياستري، وذلك بعدما عانى في التجارب الحرة الثلاثة.
واعتلت فيراري القمة يوم الجمعة، وكان سائقا مكلارين الأسرع في التجارب الحرة الثالثة التي أقيمت اليوم، وأنهاها بياستري في الصدارة.
وقال الأسترالي "شعرت بارتياح شديد في قيادة السيارة منذ اللحظة الأولى التي وضعت على المسار بالأمس. اقتربنا بشدة من مركز أول المنطلقين، لكنني سعيد جدا. مر وقت بعض الوقت منذ أن كنت في الأعلى".
وحل لاندو نوريس، الفائز في ميامي بأول جائزة كبرى في مسيرته، في المركز الثالث لصالح مكلارين، متفوقا على شارل لوكلير سائق فيراري الذي سيكمل الصف الثاني.
وقال نوريس "نقترب. من الجيد أن نتفوق على فيراري في النتيجة. ستكون النتيجة متقاربة، سيكون سباق الغد جيدا".
* بيريز ينطلق من المركز 11
حل كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الخامس، متفوقا على جورج راسل سائق مرسيدس الذي جاء سادسا ويوكي تسونودا سائق (آر.بي) في المركز السابع.
وسينطلق لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات وسائق مرسيدس من المركز الثامن، متفوقا على دانييل ريكاردو سائق (آر.بي) التاسع ونيكو هالكنبرج سائق هاس الذي جاء عاشرا.
وسيبدأ سيرجيو بيريز زميل فرستابن في الفريق وأقرب منافسيه في الترتيب العام للسائقين بفارق 33 نقطة، السباق من المركز 11.
وقال "أعتقد أننا حققنا تقدما جيدا في السيارة، كما أظهر ماكس، لكن لسوء حظي، لم يتسن لي أن أظهر ذلك في الجولة الثالثة من التجارب التأهيلية".
وربح أستون مارتن سباقه ضد الزمن لإصلاح سيارة فرناندو ألونسو في الوقت المناسب بعدما تعرض السائق الإسباني لحادث في التجارب الحرة الأخيرة لكنه احتل المركز 19.
وسينطلق لوجان سارجنت سائق وليامز من المركز الأخير، لتتزايد الشكوك بشأن استمراره في الفريق.