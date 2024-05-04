فورمولا 1.. ماكس فرستابن يفوز بسباق السرعة في ميامي

فاز ماكس فرستابن، سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات، بسباق السرعة الثاني الذي يقام هذا الموسم، وذلك على هامش جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم السبت.

وتواصلت هيمنة السائق الهولندي، البالغ 26 عاما، والذي انطلق من المركز الأول ومضى في طريقه للفوز دون منافسة تذكر، متفوقا بفارق 3.371 ثانية على شارل لوكلير سائق فيراري.

وبهذا يحافظ فرستابن على سجله خاليا من الهزائم في ميامي، ويعزز صدارته للترتيب العام للسائقين متفوقا على زميله في الفريق سيرجيو بيريز الذي أنهى السباق ثالثا.