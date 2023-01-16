كلوب: ليفربول يحتاج للعودة إلى الأساسيات

حث يورغن كلوب مدرب ليفربول فريقه على العودة إلى الأساسيات في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة ولفرهامبتون واندرارز غدًا الثلاثاء في مباراة العودة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارة مذلة 0/3 في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون.

وتعادل ليفربول حامل لقب الكأس 2/2 على ملعبه أمام ولفرهامبتون في وقت سابق هذا الشهر بعد أن سجل هوانغ هي-تشان هدف التعادل في الدقيقة 66 وكان محظوظًا بالخروج بهذا التعادل بعد أن ألغى الحكم هدفًا متأخرًا لولفرهامبتون بسبب التسلل.