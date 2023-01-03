كلوب غاضبًا من حكام الدوري الإنجليزي: الكلام معهم أشبه بالحديث للفرن الكهربائي الخاص بي

وأكد كلوب في تصريحات لشبكة "بي.إن سبورتس" أنه لا جدوى من الشكوى من حكام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ لأن الأمر أشبه بالحديث إلى فرن كهربائي.

وقال كلوب إن برنتفورد "يوسع مدى تطبيق قواعد اللعبة" بسبب الدفع والشد من القمصان خاصة في الكرات الثابتة، معربا عن اعتقاده أن الهدف الثالث لبرايان مبيومو كان يجب عدم احتسابه لوجود مخالفة.

وحين سُئل عما إذا كان قد تحدث إلى حكام المباراة حول هذا الأمر قال كلوب: "نعم، لكن في الواقع يكون هذا بالضبط مثل حديثي للفرن الكهربائي الخاص بي. لن تحصل على أي رد فعل، إنه نفس الشيء دوما".

وأضاف: "قدموا لنا نصيحة قبل الموسم مفادها أن على اللاعبين توخي الحذر في هذه اللحظات لأن الحكام سيراقبون ذلك.. كما ترى في مثل هذه المباريات، فإن كل شيء يبدو مسموحا به إلى حد كبير".

وكان فيرجيل فان دايك واحدا من ثلاثة لاعبين لليفربول غادروا الملعب بين شوطي اللقاء، لكن كلوب أكد أن استبدال المدافع جاء بسبب إصابة طفيفة، في حين أن تغيير الثنائي الآخر هارفي إليوت وكوستاس تسيميكاس كان لأسباب خططية.

وقال كلوب: "شعر فيرجيل بألم بسيط في عضلاته لكنه قال إنه بخير، وهو يستطيع الحكم بشكل جيد على هذا النوع من الأمور، لكنني لم أرغب في المخاطرة.. وبدا الأطباء سعداء للغاية حين قلت إننا لا نتحمل أي مخاطرة، إنها ليست إصابة، لقد شعر فقط بوطأة الضغط".