شيء واحد يحسم مصير خوسيلو مع ريال مدريد

كشفت صحيفة "آس" في تقرير لها، اليوم الأحد، عن السبب الأبرز الذي سيجعل ريال مدريد يسعى للاحتفاظ بلاعبه خوسيلو.

خوسيلو انضم إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من إسبانيول على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وبلغت تكلفة استعارة خوسيلو 500 ألف يورو، مع بند يتيح للريال شراء المهاجم الإسباني المخضرم بقيمة 1.5 مليون يورو.