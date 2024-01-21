شيء واحد يحسم مصير خوسيلو مع ريال مدريد
كشفت صحيفة "آس" في تقرير لها، اليوم الأحد، عن السبب الأبرز الذي سيجعل ريال مدريد يسعى للاحتفاظ بلاعبه خوسيلو.
خوسيلو انضم إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من إسبانيول على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وبلغت تكلفة استعارة خوسيلو 500 ألف يورو، مع بند يتيح للريال شراء المهاجم الإسباني المخضرم بقيمة 1.5 مليون يورو.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن "استمرار خوسيلو مع ريال مدريد يعتمد على معدله التهديفي، وحاليًّا هو ثالث أفضل هدافي الفريق الملكي، رغم أنه المهاجم صاحب أفضل معدل تهديفي؛ إذ يسجل كل 114 دقيقة، خلف جود بيلينغهام (17 هدفًا) ورودريغو (12 هدفًا)، ويتفوق حتى على لاعبين مؤثرين، مثل: فينيسيوس جونيور".
ويواجه ريال مدريد نظيره ألميريا، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني.
ويأمل فريق كارلو أنشيلوتي في تحقيق الفوز لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، إذ يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني خلف المتصدر جيرونا بفارق نقطة واحدة، أما ألميريا فيقبع في قاع الترتيب بـ6 نقاط.