الموعد والقنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية
تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الاثنين، صوب حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2023، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، والذي سيقام بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم كل عام، وتشهد النسخة الحالية منافسة شرسة بين المرشحين.
وتضم القائمة 30 لاعبًا، أبرز الغائبين عنها الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، للمرة الأولى بتاريخه منذ عام 2005.
وكان الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي الحالي، هو المتوج بالنسخة السابقة للكرة الذهبية حين كان في صفوف ريال مدريد.
جوائز أخرى
ولا يقتصر الحفل على منح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بل ستقدَّم جوائز أخرى، هي: الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، أفضل ناد في العام (رجال/ سيدات)، جائزة كوبا (أفضل صاعد)، جائزة ياشين (أفضل حارس مرمى)، جائزة جيرد مولر (أفضل هداف)، جائزة سوكراتيس (اللعب النظيف).
المرشحون للكرة الذهبية
وتعد منافسة هذا العام شرسة، على رأسهم النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
ومن المتوقع أن تكون المنافسة منحصرة بين الثلاثي، وسط تقارير تم تسريبها الأيام الماضية تشير إلى تتويج ميسي بالفعل بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته.
التصويت على الجوائز
ويشارك في التصويت على جائز الكرة الذهبية للرجال مجموعة من الصحفيين حول العالم، كل صحفي يمثل بلده من بين أول 100 دولة بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهم المصوتون أنفسهم على جائزة ياشين.
الأمر ذاته ينطبق على الكرة الذهبية للسيدات، لكن يشارك بها صحفيو أول 50 دولة في تصنيف "فيفا".
أما جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، فيشارك في التصويت عليها كلُّ المتوجين بالكرة الذهبية على مدار التاريخ.
معايير التتويج بالجائزة العريقة
وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" مؤخرًا عن معايير مختلفة لمن سيتوج بالجائزة هذا العام.
وأوضحت أن التقييم مبني على 3 بنود، أولها الأداء الفردي للاعب وإسهاماته وسلوكه بأرض الملعب، وثانيها دوره المؤثر في تتويج فريقه بالألقاب.
كما ينص البند الثالث في المعايير المحددة على ضرورة تحلي اللاعب باللعب النظيف والتصرف بطريقة راقية في الملعب.
الموعد والقنوات الناقلة لحفل "الكرة الذهبية"
من المقرر أن يتم الإعلان عن الحاصل على جائزة الكرة الذهبية، مساء اليوم، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.
ويذاع الحفل عبر "بي إن سبورت الإخبارية"، وقناة "أبوظبي الرياضية".