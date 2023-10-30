الموعد والقنوات الناقلة لحفل "الكرة الذهبية"

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الاثنين، صوب حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2023، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، والذي سيقام بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم كل عام، وتشهد النسخة الحالية منافسة شرسة بين المرشحين.

وتضم القائمة 30 لاعبًا، أبرز الغائبين عنها الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، للمرة الأولى بتاريخه منذ عام 2005.

وكان الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي الحالي، هو المتوج بالنسخة السابقة للكرة الذهبية حين كان في صفوف ريال مدريد.