الكرة الذهبية.. محمد صلاح وبنزيما وهالاند أبرز المتنافسين على الجائزة
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2023، مساء اليوم الأربعاء.
وجاء النجم المصري محمد صلاح، والفرنسي كريم بنزيما، على رأس الـ20 لاعبًا المرشحين للفوز بالجائزة.
ومن المنتظر الإعلان، لاحقًا، عن أسماء 20 لاعبًا آخرين، ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة.
وضمت القائمة 20 لاعبًا حتى الآن، وهم كالتالي:
1- جوسكفو جفارديول
2- جمال موسيالا
3- أندريه أونانا
4- كريم بنزيما
5- محمد صلاح
6- بوكايو ساكا
7- كيفين دي بروين
8- جود بيلينغهام
9- راندال كولو مواني
10- برناردو سيلفا
11- خفيتشا كفاراتسخيليا
12- نيكولو باريلا
13- إيميليانو مارتينيز
14- روبن دياز
15- إيرلينغ هالاند
16- مارتن أوديغارد
17- إلكاي غوندوغان
18- ياسين بونو
19- جوليان ألفاريز
20- فينيسيوس جونيور
وستشكف مجلة "فرانس فوتبول" عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2023، مساء اليوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن يتصدر القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية للاعبين الرجال، النرويجي إيرليمغ هالاند، والأرجنتيني ليونيل ميسي.
وتبدو المنافسة مشتعلة بين ميسي وهالاند، حيث قاد المهاجم النرويي فريقه مانشستر سيتي للفوز بثلاثية تاريخية في الموسم المنصرم، كما تصدّر قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي.
أما ميسي فقد نجح بقيادة منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، وقيادة باريس سان جيرمان للفوز بالدوري الفرنسي، قبل الرحيل إلى إنتر ميامي.
وكان الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق ولاعب نادي الاتحاد السعودي حاليًا، هو آخر المتوّجين بالكرة الذهبية، حيث تُوج بها، العام الماضي، للمرة الأولى في حياته.
ياسين بونو ينافس على جائزة أفضل حارس
ينافس المغربي ياسين بونو المنضم حديثًا إلى الهلال السعودي على جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول).
وأعلنت المجلة الفرنسية، اليوم الأربعاء، قائمة من 10 مرشحين لجائزة أفضل حارس والتي شهدت وجود بونو بجانب البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، وإميليانو مارتينيز الفائز مع الأرجنتين بكأس العالم.
وقاد بونو المغرب للوصول للمربع الذهبي لكأس العالم في قطر، كما فاز مع إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي قبل الانتقال إلى الهلال خلال الصيف الجاري.
كما ظهر البرازيلي إيدرسون الفائز مع مانشستر سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، بجانب الكاميروني أندريه أونانا المنتقل إلى مانشستر يونايتد بعد الوصول مع إنتر ميلان إلى نهائي دوري الأبطال.
وضمت القائمة أيضًا الألماني مارك-أندريه تير شتيغن المتوج مع برشلونة بالدوري الإسباني، ودومينيك ليفاكوفيتش الفائز بالميدالية البرونزية مع كرواتيا في كأس العالم.
كما ظهر الإنجليزي آرون رامسديل حارس آرسنال، والفرنسي مايك مينيان حارس ميلان، ومواطنه بريس سامبا حارس لانس.
وتحمل جائزة أفضل حارس اسم "ليف ياشين" الحارس التاريخي للاتحاد السوفيتي، وظهرت لأول مرة في العام 2019.