الكرة الذهبية.. محمد صلاح وبنزيما وهالاند أبرز المتنافسين على الجائزة

وستشكف مجلة "فرانس فوتبول" عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2023، مساء اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يتصدر القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية للاعبين الرجال، النرويجي إيرليمغ هالاند، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتبدو المنافسة مشتعلة بين ميسي وهالاند، حيث قاد المهاجم النرويي فريقه مانشستر سيتي للفوز بثلاثية تاريخية في الموسم المنصرم، كما تصدّر قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي.

أما ميسي فقد نجح بقيادة منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، وقيادة باريس سان جيرمان للفوز بالدوري الفرنسي، قبل الرحيل إلى إنتر ميامي.

وكان الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق ولاعب نادي الاتحاد السعودي حاليًا، هو آخر المتوّجين بالكرة الذهبية، حيث تُوج بها، العام الماضي، للمرة الأولى في حياته.