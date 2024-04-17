دي مينو يطيح بنادال من بطولة برشلونة المفتوحة للتنس
تبددت آمال رافائيل نادال في الفوز ببطولة برشلونة المفتوحة للتنس للمرة 13 بخسارته 7-5 و6-1 في الدور الثاني أمام الأسترالي ألكيس دي مينو، المصنف الرابع في البطولة.
وكانت هذه البطولة الأولى التي يشارك فيها نادال منذ يناير كانون الثاني الماضي واستهلها بالفوز في الدور الأول على فلافيو كوبولي لكن اللاعب البالغ عمره 37 عاما لم يكن ندا لدي مينو المتألق.
وبدأ دي مينو المباراة بقوة وكسر إرسال نادال في الشوط الأول لكن اللاعب الإسباني رد الكسر ليتعادل 3-3 قبل أن يكسر اللاعب الأسترالي الإرسال مجددا وحافظ على شوط إرساله ليحسم المجموعة الأولى.
ولم يواجه صعوبة في طريقه للفوز بالمجموعة الثانية.
وتمكن نادال، الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، من الفوز بنقطتين فقط على إرسال دي مينو في المجموعة الثانية.
وبعد خسارته على الملعب الذي يحمل اسمه، حصل نادال على تحية حارة من الجماهير أثناء مغادرته.
وعاد نادال للمنافسات بعد غياب استمر نحو عام واحد بسبب إصابة في الفخذ ليصل إلى دور الثمانية ببطولة برزبين في يناير كانون الثاني الماضي لكنه اضطر للابتعاد عن الملاعب مجددا بعد تعرضه لتمزق عضلي.
ويسعى نادال للوصول إلى أفضل حالاته قبل المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة، التي فاز بها 14 مرة وهو رقم قياسي.