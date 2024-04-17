دي مينو يطيح بنادال من بطولة برشلونة المفتوحة للتنس

وكانت هذه البطولة الأولى التي يشارك فيها نادال منذ يناير كانون الثاني الماضي واستهلها بالفوز في الدور الأول على فلافيو كوبولي لكن اللاعب البالغ عمره 37 عاما لم يكن ندا لدي مينو المتألق.

وبدأ دي مينو المباراة بقوة وكسر إرسال نادال في الشوط الأول لكن اللاعب الإسباني رد الكسر ليتعادل 3-3 قبل أن يكسر اللاعب الأسترالي الإرسال مجددا وحافظ على شوط إرساله ليحسم المجموعة الأولى.

ولم يواجه صعوبة في طريقه للفوز بالمجموعة الثانية.

وتمكن نادال، الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، من الفوز بنقطتين فقط على إرسال دي مينو في المجموعة الثانية.