نادال يعود رسميا لمسابقات التنس وهذا أول منافسيه

أعلن نجم كرة المضرب الإسباني رافائيل نادال أن عودته للمنافسات ستكون من بوابة بطولة برشلونة المفتوحة وذلك الصلاثاء المقبل عندما يواجه في الدور الأول الإيطالي فلافيو كوبولي المصنف 63 عالميا.

ومنذ خسارته في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي، لم يشارك النجم الإسباني، المصنف 646 عالميا، في أي منافسات قبل أن يقرر العودة من بوابة بطولة برشلونة، إحدى البطولات المفضلة لديه والتي فاز بلقبها في 12 مناسبة كان أولها في نسخة 2005.

وتغيب نادال عن بطولة إنديان ويلز ثم ميامي ومونتي كارلو للإصابة، لكنه قرر العودة رسميا إلى المنافسة في بطولة برشلونة، ليكون أمام تحد خاص في مواجهة الإيطالي فلافيو كوبولي الذي دخل عالم الإحتراف في عام 2020، لكنه لا يبدو متمرسا بالملاعب الترابية مما يمنح "الماتادور" الإسباني فرصة لإنجاح عودته على الرغم من أنه لم يلعب سوى ثلاث مباريات رسمية فقط منذ بداية العام 2024 حقق فيها فوزين اثنين وخسارة واحدة وفق ما أوردته تقارير إخبارية.

وظلت الشكوك قائمة في الأسابيع الأخيرة بالنسبة لنادال الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثامن والثلاثين في 3 يونيو المقبل، حيث لاحقته لعنة الإصابات لعدة سنوات مما دفعه إلى تأجيل عودته في أكثر من مرة .

وفي حال تخطيه عتبة الإيطالي كوبولي، سيواجه رافائيل نادال الأسترالي أليكس دي مينور في الدور الثاني، في الطريق نحو لقب جديد وذلك قبل المشاركة في بطولة رولان غاروس الفرنسية إحدى بطولات الغراند سلام التي يحتفظ فيها الإسباني برقم مميز وذلك بإحرازه 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.