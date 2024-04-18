نشرت وحذفت.. زوجة غوندوغان تثير غضب لاعبي برشلونة (صورة)

تسبب منشور عبر منصة إنستغرام لسارة غوندوغان، زوجة إلكاي غوندوغان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في موجة غضب بين لاعبي النادي الإسباني.

وأثار غوندوغان، موجة من الغضب العارم بين زملائه في الفريق الكتالوني، في أعقاب حديثه عن لقطة طرد زميله رونالد أراوخو في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، التي ودّع على إثرها المسابقة.

وقال اللاعب الألماني عقب إقصاء فريقه من دوري الأبطال بأنه لم يشاهد جيدا لقطة طرد أراوخو، مضيفا: "إذا كان أراوخو ارتكب خطأ فربما كان يستحق الطرد، في مثل هذه اللحظات الحاسمة عليك أن تكون متأكدا إذا كانت لديك الفرصة للحصول على الكرة".